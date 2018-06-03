Я
Привет!
Меня зовут Сергей. Я живу в древнем, но прекрасном, быстро растущим в ногу со
временем городе Дмитрове. Если вы когда-нибудь в нем были, или будете, или вам
повезло, и вы в нем живете - то, наверное, оцените красоту и уют этого города.
В свободное от работы время занимаюсь саморазвитием и личностным ростом.
Стремлюсь раскрыть в себе заложенное в каждом человеке Создателем Совершенство.
Применяю для этого йогу, изучаю различные направления современных и древних
методик самопознания (Когнитивка, Герметизм, ит.д.). Одним из лучших способов отдыха считаю общение с драгоценными для меня людьми - моей женой и двумя маленькими детками.
Работа
Моя основная деятельность в Weblancer.net - визуализация интерьеров. Владею
программами 3Ds Max + V-ray, Adobe Photoshop, AutoCAD. Помимо основной
деятельности практикую коррекцию фото и рендеров в Photoshop.
Образование: онлайн школа 3D визуализации и дизайна Ивана Никитина https://ivannikitin.ru/
Имею сертификаты успешного прохождения обучения на курсах:
- "Базовая визуализация интерьеров"
- "Профессиональная (продвинутая) визуализация интерьеров"
В своих работах я прежде всего ценю и стараюсь показать красоту вашего заказа.
Но точность и качество работы являются нераздельными составляющими этого
условия. Если позволяют сроки оговоренные для исполнения работы, то стараюсь
довести свои работы до оптимального для моих возможностей совершенства. Потому
что люблю свою работу и уважаю своего клиента. Я хочу, чтобы результат моего
труда вам или вашему заказчику нравился.
ПРИНЦИПЫ РАБОТЫ
1) Предоплата - 50% от суммы заказа.
2) Финальные рендеры передаю только после полной оплаты проекта.
3) Работаю только по утвержденному техническому заданию, все изменения и
пожелания, возникшие после согласования ТЗ оплачиваются отдельно.
4) Заказчик имеет право на три бесплатных пакета правок (согласно ТЗ) перед
финальной визуализацией! Четвертый (и более) пакет - за дополнительную плату. После финальной визуализации - все правки за дополнительную плату.
5) Если среди ваших требований есть пункт не выкладывать работу к себе в
портфолио, цена +20% от общей суммы заказа.
6) Передача исходников оговаривается отдельно.
7) Работа в выходные и праздничные дни обсуждается отдельно.
Однако, несмотря на «строгость» заявленных "принципов работы", в
случае вашей неудовлетворенностью моей работой - и разумного объяснения причин
этой неудовлетворенности - я пойду вам на встречу, и верну вам вашу предоплату.
Я уважаю ваше решение.
В случае же вашей готовности проявить терпение, при возникновении спорных
моментов, доведу ваш проект до удовлетворяющего вас результата.
ОПЛАТА
WebMoney
Банковские переводы.