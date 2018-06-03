Визуализатор интерьеров

Я

Привет!

Меня зовут Сергей. Я живу в древнем, но прекрасном, быстро растущим в ногу со

временем городе Дмитрове. Если вы когда-нибудь в нем были, или будете, или вам

повезло, и вы в нем живете - то, наверное, оцените красоту и уют этого города.

В свободное от работы время занимаюсь саморазвитием и личностным ростом.

Стремлюсь раскрыть в себе заложенное в каждом человеке Создателем Совершенство.

Применяю для этого йогу, изучаю различные направления современных и древних

методик самопознания (Когнитивка, Герметизм, ит.д.). Одним из лучших способов отдыха считаю общение с драгоценными для меня людьми - моей женой и двумя маленькими детками.

Работа

Моя основная деятельность в Weblancer.net - визуализация интерьеров. Владею

программами 3Ds Max + V-ray, Adobe Photoshop, AutoCAD. Помимо основной

деятельности практикую коррекцию фото и рендеров в Photoshop.

Образование: онлайн школа 3D визуализации и дизайна Ивана Никитина https://ivannikitin.ru/

Имею сертификаты успешного прохождения обучения на курсах:

- "Базовая визуализация интерьеров"

- "Профессиональная (продвинутая) визуализация интерьеров"

В своих работах я прежде всего ценю и стараюсь показать красоту вашего заказа.

Но точность и качество работы являются нераздельными составляющими этого

условия. Если позволяют сроки оговоренные для исполнения работы, то стараюсь

довести свои работы до оптимального для моих возможностей совершенства. Потому

что люблю свою работу и уважаю своего клиента. Я хочу, чтобы результат моего

труда вам или вашему заказчику нравился.

ПРИНЦИПЫ РАБОТЫ

1) Предоплата - 50% от суммы заказа.

2) Финальные рендеры передаю только после полной оплаты проекта.

3) Работаю только по утвержденному техническому заданию, все изменения и

пожелания, возникшие после согласования ТЗ оплачиваются отдельно.

4) Заказчик имеет право на три бесплатных пакета правок (согласно ТЗ) перед

финальной визуализацией! Четвертый (и более) пакет - за дополнительную плату. После финальной визуализации - все правки за дополнительную плату.

5) Если среди ваших требований есть пункт не выкладывать работу к себе в

портфолио, цена +20% от общей суммы заказа.

6) Передача исходников оговаривается отдельно.

7) Работа в выходные и праздничные дни обсуждается отдельно.

Однако, несмотря на «строгость» заявленных "принципов работы", в

случае вашей неудовлетворенностью моей работой - и разумного объяснения причин

этой неудовлетворенности - я пойду вам на встречу, и верну вам вашу предоплату.

Я уважаю ваше решение.

В случае же вашей готовности проявить терпение, при возникновении спорных

моментов, доведу ваш проект до удовлетворяющего вас результата.

ОПЛАТА

WebMoney

Банковские переводы.