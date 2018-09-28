Julia-dobra88

Web-разработчик

Доброго времени суток!Меня зовут Юлия! В ІТ-сфере я уже давно - есть диплом младшего специалиста программиста и диплом магистра по специальности "Компьютерна инженерия". Но дипломы в нашей отрасли мало значат без реальных скиллов (умений)! Поэтому процесс моего обучения длится постоянно. Сейчас я хочу сменить свой профиль на Web-разработчика. Активно изучаю Front-end, SEO-оптимизацию, HTML5, CSS3, JS, дизайн, CMS WordPress+WooCommerce, безопасность информации, работу поисковых роботов и многое другое. Также умею писать небольшие тексты для наполнения ресурса и делать баннеры и логотипы. Личные интересы:медицина, психология, хатха йога, здоровое питание, робототехника, футбол, олдскул рок и пр.От работы хочу получать удовольствие и чтобы мои проэкты радовали заказчика!Доброта спасет мир!