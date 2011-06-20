Нужно собрать базу сайтов где можно разместить предложения о работе в Германии. Пишите цены.
Наполнение сайтов1 исполнитель
Закрыт
14 лет назад
Нужно собрать базу сайтов где можно разместить предложения о работе в Германии. Пишите цены.
Нужна игра для соц сети, нужно все начиная с идеи Жду предложений: идея, цена и сроки.
Нужен не большой сайт: Главная страница с информацией о компании 2 стр. услуги и прайс 3 стр. примеры работ (фотографии) Выберу исполнителя с наименьшей ценой.
Нужно написать продающий текст про сельскохозяйственную землю + фото. Пишите цены.