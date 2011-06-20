KLR_RRR

Ренат KLR_RRR

 
47 лет
14 лет на фриланс-бирже
Был
14 лет назад
Описание профиля отсутствует

  • Собрать базу

    Нужно собрать базу сайтов где можно разместить предложения о работе в Германии. Пишите цены.

    Наполнение сайтов1 исполнитель
    Закрыт
    14 лет назад

  • Нужен сайт

    Нужен не большой сайт: Главная страница с информацией о компании 2 стр. услуги и прайс 3 стр. примеры работ (фотографии) Выберу исполнителя с наименьшей ценой.

    Сайты «под ключ»53 заявки
    Закрыт
    14 лет назад

  • Текст + фото

    Нужно написать продающий текст про сельскохозяйственную землю + фото. Пишите цены.

    Копирайтинг9 заявок
    Закрыт
    14 лет назад

Отзывы фрилансеров

MariyaUA
Мария 
44 года
15 лет в сервисе
Была
10 лет назад
$1
0 баллов
14 лет назад
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Проект выполнила и сдала в срок в течении одного дня - 01.07.2011. Оплата по факту на 17.08.2011 не произведена. Решайте сами - работать или не работать с таким заказчиком.