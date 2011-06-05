Игра для соц. сетей

Требуется портировать игровой движок (казуальные адвенчуры) на MacOS и iPad, желательно - используя middleware библиотеку cocos2d-x либо предложить свои варианты. Движок модульный поэтому нужно будет заменить только платформ депенденс модули, и собрать на данной ...
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