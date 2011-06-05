Игра для соц. сетей

Разработка игрЗакрыт4 заявки242 просмотра
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Нужна игра для соц сети, нужно все начиная с идеи

Жду предложений: идея, цена и сроки.

12 лет назад
KLR_RRR
46 летРоссия
13 лет в сервисе
Был
12 лет назад
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