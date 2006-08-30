Требуется анимированный логотип для информационно-развлекательного сайта http://www.rusbox.ru, размером примерно 300x80 пикселей в черно-белых тонах, желательно во Flash. Сайт околомузыкальной направленности, на данный момент еще не разработан. Примерный шаблон логотипа находится в приложенном файле - это ...