Необходимо разработать библиотеку динамической компоновки (DLL) на языке C++. Исходники предоставить в проекте Visual Studio 2017. Библиотека обращается к REST API-контроллеру в проекте ASP.NET Core MVC 2. Библиотека должна содержать функции приема объектов класса Member из ...
Образование: РЭА им. Г. В. Плеханова, London Metropolitan University (11 месяцев)
Работа в крупных международных консалтинговых компаниях - PricewaterhouseCoopers, KPMG
Действие аккаунта приостановлено!
- Прикладное ПО2 заявкиЗакрыт5 лет назад
- $100
Требуется анимированный логотип для информационно-развлекательного сайта http://www.rusbox.ru, размером примерно 300x80 пикселей в черно-белых тонах, желательно во Flash. Сайт околомузыкальной направленности, на данный момент еще не разработан. Примерный шаблон логотипа находится в приложенном файле - это ...Логотипы и Знаки1 исполнительЗавершен17 лет назад
Отзывы фрилансеров
$100
10 баллов
17 лет назад
Побольше бы таких заказчиков, поразительная в наше время порядочность, честность...и щедрость!
Ответный отзыв
Отличная работа в умеренные сроки - прекрасный результат. Очень хорошая и грамотная команда, которая делает все в соответствии с требованиями заказчика.