KRENG

Сергей KRENG

 
38 летРоссия/Москва
17 лет на фриланс-бирже
Был
5 лет назад

Образование: РЭА им. Г. В. Плеханова, London Metropolitan University (11 месяцев)

Работа в крупных международных консалтинговых компаниях - PricewaterhouseCoopers, KPMG

  • Разработка библиотеки динамической компоновки (DLL) на языке C++

    Необходимо разработать библиотеку динамической компоновки (DLL) на языке C++. Исходники предоставить в проекте Visual Studio 2017.   Библиотека обращается к REST API-контроллеру в проекте ASP.NET Core MVC 2.       Библиотека должна содержать функции приема объектов класса Member из ...

    Прикладное ПО2 заявки
    Закрыт
    5 лет назад

  • Анимированный логотип

    $100

    Требуется анимированный логотип для информационно-развлекательного сайта http://www.rusbox.ru, размером примерно 300x80 пикселей в черно-белых тонах, желательно во Flash. Сайт околомузыкальной направленности, на данный момент еще не разработан. Примерный шаблон логотипа находится в приложенном файле - это ...

    Логотипы и Знаки1 исполнитель
    Завершен
    17 лет назад
Отзывы фрилансеров
flashland
NaN летРоссия
18 лет в сервисе
Был
11 лет назад
$100
10 баллов
17 лет назад
Анимированный логотип
Побольше бы таких заказчиков, поразительная в наше время порядочность, честность...и щедрость!
Отличная работа в умеренные сроки - прекрасный результат. Очень хорошая и грамотная команда, которая делает все в соответствии с требованиями заказчика.
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