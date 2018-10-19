Статусы:
• Директор по работе с клиентами ООО "Майндфор" (Mindfor, Ltd)
• Консультант "Агентства Информационных Систем и Технологий" г. Тюмень
• Активный участник Тюменского сообщества .NET разработчиков TYUNETA http://tyuneta.ineta.ru
• Активный участник Тюменского нефтегазового сообщества .NET разработчиков TOGDA http://togda.ineta.ru
Специализация
• Разработка Win- и Web-приложений на платформе .NET, веб- и WCF-сервисов
• Разработка сайтов "под ключ" с использованием MindforCms
• Поставки программного обеспечения
• Разработка сайтов на PHP
Опыт разработки на:
Языки: C#, Delphi (Object Pascal), PHP
Технологии: .Net Framework, SilverLight, Ajax, Asp.NET, ASP.NET MVC
Базы данных: MsSQL, Oracle, MySQL, (PostgreSQL), InterBase, FireBird, Paradox.
Опыт разработки программ в средах
Visual Studio 2008, Delphi 7, C++ Builder
Опыт настройки и администрирования офисных сетей.
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