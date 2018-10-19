Статусы:

• Директор по работе с клиентами ООО "Майндфор" (Mindfor, Ltd)

• Консультант "Агентства Информационных Систем и Технологий" г. Тюмень

• Активный участник Тюменского сообщества .NET разработчиков TYUNETA http://tyuneta.ineta.ru

• Активный участник Тюменского нефтегазового сообщества .NET разработчиков TOGDA http://togda.ineta.ru

Специализация

• Разработка Win- и Web-приложений на платформе .NET, веб- и WCF-сервисов

• Разработка сайтов "под ключ" с использованием MindforCms

• Поставки программного обеспечения

• Разработка сайтов на PHP

Опыт разработки на:

Языки: C#, Delphi (Object Pascal), PHP

Технологии: .Net Framework, SilverLight, Ajax, Asp.NET, ASP.NET MVC

Базы данных: MsSQL, Oracle, MySQL, (PostgreSQL), InterBase, FireBird, Paradox.

Опыт разработки программ в средах

Visual Studio 2008, Delphi 7, C++ Builder

Опыт настройки и администрирования офисных сетей.