K_shapovalov

Кирилл Шаповалов K_shapovalov

 
29 лет
6 лет на фриланс-бирже
Был
3 года назад
Описание профиля отсутствует
недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
$20
выплачено фрилансерам
нет выбранных исполнителей
нет постоянных исполнителей
5
безопасных платежей

Отзывы фрилансеров

Askitri
Елена 
31 год
6 лет в сервисе
Была
10 месяцев назад
$20
8 баллов
5 лет назад
Поиск travel-советов в интернете
Всё ок (:
Елена в срок и хорошо справилась с заданием, уточняла что-то, если не понятно. Всегда была на связи. Рекомендую!
Ответный отзыв
Lorix007
28 лет
7 лет в сервисе
Была
3 года назад
42 отзыва(-1)
$24
10 баллов
6 лет назад
Перевод travel-статей
Все хорошо, всегда на связи - подскажет, если что-то не дополнял исполнитель. Приятно было работать, будем продолжать - полностью рекомендую к сотрудничеству!
Настя отлично справилась с работой, выполнила задачу качественно настолько, насколько даже не требовалось. С удовольствием продолжим сотрудничество. Рекомендую!
Ответный отзыв
_divergent_
Дмитрий 
24 года
6 лет в сервисе
Был
3 года назад
$20
10 баллов
6 лет назад
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Кирилл отличный заказчик. Все указания были максимально конкретны и адекватны. Приятен в общении. Оплата была своевременной и без проблем. Так же благодарен за премию). Сотрудничеством очень доволен и надеюсь что оно продолжится). Всем рекомендую !
Дмитрий замечательно выполнил всю работу. Всё качественно и быстро. Постоянные многочисленные правки и добавления с моей стороны Дмитрий легко и без проблем реализовывал. С Дмитрием приятно общаться и легко работать. Он на сто процентов заботиться о том, чтобы заказчик остался доволен работой. С удовольствием продолжим сотрудничество!
Ответный отзыв
alibyby
Алина 
26 лет
7 лет в сервисе
Была
4 года назад
$15
10 баллов
6 лет назад
Поиск информации о городах и странах.
Хорошо составленное ТЗ, Кирилл мгновенно сделал оплату + приятный бонус премия.
Алина выполнила работу очень хорошо. Прекрасно поняла, что требуется сделать, со всей ответственностью подошла к задаче и учла все многочисленные требования.
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