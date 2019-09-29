K_shapovalov

Необходим графический дизайнер или иллюстратор для создания постера в ярко-мультипликационном стиле для короткометражного фильма. Опыт работы с аналогичными проектами и умение передавать атмосферу через иллюстрации являются важными требованиями.
- Иллюстрации и Рисунки29 заявокЗакрыт2 года назад
1. Нужно прочитать 5 книг об истории Лондона и Великобритании. Общее количество страниц всех 5 книг - 2600. 2. В документ ворд нужно скопировать основные, важные абзацы из этих книг - ...Рефераты, Курсовые и Дипломы25 заявокЗакрыт5 лет назад
- $460
На основании бойлерплейта (под проект будет создан отдельный приватный репозиторий, где будет прописана апи) написать фронтовую клиентскую часть сайта (десктопная, мобильная, планшетная версии). То есть базовая структура уже будет задана, нужно будет только добавлять ...Веб-программирование2 заявкиЗакрыт5 лет назад
Нужно: 1. Внести правки в готовые макеты travel-сайта (15 правок). Правки в приложении к заданию. 2. На основании готовых макетов десктопной версии сайта нужно сделать дизайн мобильной версии сайта (5 страниц). ...Дизайн сайтов14 заявокЗакрыт6 лет назад
- $20
Нужно найти в интернете, на российских и зарубежных сайтах, большое количество полезных travel-советов на заданные темы: 1. Оформление визы 2. Билеты 3. Проживание 4. Туристическая страховка 5. Сбор ...Наполнение сайтов1 исполнительЗавершен6 лет назад
- $13
Нужно найти большое количество ссылок на travel-ресурсы, которые помогают в организации самостоятельного путешествия. Ссылки нужны по 13 темам представленным ниже. 2. Билеты (авиатранспорт, жд) - aviasales, skyscanner, hopper app и т.д. ...Наполнение сайтов7 заявокЗакрыт6 лет назад
- $10
Нужно найти ссылки на сайты, которые необходимы/помогают в оформлении туристических виз в определенные страны по списку. В списке 32 страны. См. приложение к заданию. Этот файл нужно заполнить. ТРЕБОВАНИЯ-ПОЯСНЕНИЯ: ...Наполнение сайтов5 заявокЗакрыт6 лет назад
- $650
Для большого, долгосрочного и очень крутого проекта по созданию travel-путеводителя ищу дизайнера-иллюстратора. МНЕ НУЖЕН: - Молодой, креативный и очень инициативный иллюстратор. Не просто исполнитель, а полноценный соавтор, который готов расти ...Иллюстрации и Рисунки14 заявокЗакрыт5 лет назад
Нужно подготовить подробную, легко-читаемую и интересную travel-статью на тему: - "Зимние путешествия по России" Какие вопросы должны быть раскрыты в статье: 1. Куда можно поехать в России ...Копирайтинг11 заявокЗакрыт6 лет назад
- $25
Нужно перевести 36 travel-статей на русский язык. В статьях простейший язык и они небольшие по объему. Список статей со ссылками на них в документе, приложенном к заданию (статьи для перевода только на страницах ...Переводы1 исполнительЗавершен6 лет назад
1. Нужно подготовить подробные, легко-читаемые и интересные travel-статьи на следующие темы: - "Как самостоятельно оформить шенгенскую визу?" Какие документы нужны для разных категорий путешественников, все правила и подробности о шенгенских визах, ...Копирайтинг20 заявокЗакрыт6 лет назад
- $50
Необходимо поправить сайт travelmaniac.blog. Нужен человек, который точно сможет реализовать все правки. Правки – в приложении к заданию. В перспективе ищем постоянного помощника по сайту.Веб-программирование1 исполнительЗавершен6 лет назад
Для нового travel-проекта требуется найти и подготовить информацию об одном из этих городов: Лондон (в приоритете), Париж, Барселона, Венеция, Рим, Нью-Йорк, Вашингтон, Бангкок. Каждый город оплачивается отдельно – 950 рублей (+ ...Наполнение сайтов1 исполнительЗавершен6 лет назад
1. Нужно провести полный SEO-аудит сайта https://travelmaniac.blog/ (сайт на wordpress). 2. Нужно провести полную SEO-оптимизацию сайта, каждой страницы и каждой статьи на сайте. 3. Нужно встроить на сайт, на каждую страницу и ...Поисковые системы (SEO)13 заявокЗакрыт6 лет назад