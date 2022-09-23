Графический дизайнер/Иллюстратор для кино-постера

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Закрыт29 заявок1206 просмотров

Всем привет! Мы ищем графического дизайнера/иллюстратора, который умеет работать в ярко-мультипликационном стиле, как представлено на прикрепленных референсах, чтобы создать постер для короткометражного фильма.

3 года назад
K_shapovalov
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