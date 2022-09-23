Необходимо создать 2D иллюстрацию балерины в голубом платье в стиле арт-дэко. Балерина должна быть изображена в позе с легким поворотом лица, с пламем, уходящим от правого нижнего до левого верхнего края. Текст 'ПЛАМЯ СИБИРИ 2022' в шрифте арт-дэко. Цветовая гамма включает голубые, красные и желтые оттенки. Размер 4х3.