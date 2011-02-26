Задача: сделать так, чтоб простейшая 3D модель (например, куб) появлялась на экране монитора если поднести к камере бар-код. Пример - https://www.youtube.com/watch?v=1_7NW_u3VFo Как это будет реализовано технически не имеет значения. Должно работать на ...
- $100Анимация2 заявкиЗакрыт10 лет назад
Нужно либо найти уже реализованный скрипт (должен быть в сети) либо написать его с нуля. Скрипт должен разбрасывать фотографии по странице, а при наведении курсора на фото, оно (фото) должно увеличиваться и становиться цветным. Фотографии ...Веб-программирование1 исполнительЗавершен13 лет назад
Нужно сделать флешку с ПРОЗРАЧНЫЙ ФОНОМ, на которой будут облака с обувью (см. рис. 1). Эта флешка будет вставлена в html-страницу. Картинки туфель (.png с прозрачным фоном) должны подгружаться из определенной папки на сервере, ...Анимация2 исполнителяЗавершен13 лет назад
Задача в том, чтоб перевести уже разработанные игры в формат приложений для мобильных устройств, используя HTML5. Вот список игр: 1. Candy Swap Sklot (https://www.sklots.com/games/sklots/candy-swap) 2. ...Дизайн интерфейсов и игрнет заявокЗакрыт13 лет назад
Ищу UX дизайнеров и кодеров, работавших над разработкой приложений и игр для смартфонов и т.п.Прочее2 заявкиЗакрыт13 лет назад
- $160
Общее описание задачи: Есть онлайновая библиотека для лекций. Данная библиотека поддерживает многоязычность, сейчас возникла проблема с тем, что в некоторых языках названия по длине не помещаются в строку, так же есть названия ...Презентациинет заявокЗакрыт13 лет назад
- $1000
Работодатель Ciklum - лидер аутсорсинга на украинском рынке. Это уже третий проект. Предыдущие два были успешно завершены. Задача: На флеше в готовом шаблоне собирать страницы для онлайн-курса. ...Закрыт14 лет назад
- $1000
Работодатель Ciklum - лидер аутсорсинга на украинском рынке. Задача: На флеше в готовом шаблоне собирать страницы для онлайн-курса. Ваша работа состоит в том, чтобы сделать анимацию, сопровождающую ...Завершен14 лет назад
- $2000
Работодатель Ciklum. Проект - флешевые уроки. Уже есть библиотека графики, все таблички, шаблоны и т.п. Нужно просто иметь навыки работы во Флеше, разобраться где какие шаблоны использовать и быстро, аккуратно собирать странички как пазл. ...Завершен14 лет назад