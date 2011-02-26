Katrinne

Екатерина Палыгина Katrinne

 
45 лет
14 лет на фриланс-бирже
Была
10 лет назад
Описание профиля отсутствует

  • 3D модель - Augumented Reality (дополненая реальность)

    $100

    Задача: сделать так, чтоб простейшая 3D модель (например, куб) появлялась на экране монитора если поднести к камере бар-код. Пример - https://www.youtube.com/watch?v=1_7NW_u3VFo Как это будет реализовано технически не имеет значения. Должно работать на ...

    Анимация2 заявки
    Закрыт
    10 лет назад

  • Галерея фотографий на Flash

    Нужно либо найти уже реализованный скрипт (должен быть в сети) либо написать его с нуля. Скрипт должен разбрасывать фотографии по странице, а при наведении курсора на фото, оно (фото) должно увеличиваться и становиться цветным. Фотографии ...

    Веб-программирование1 исполнитель
    Завершен
    13 лет назад

  • Flash для сайта обуви

    Нужно сделать флешку с ПРОЗРАЧНЫЙ ФОНОМ, на которой будут облака с обувью (см. рис. 1). Эта флешка будет вставлена в html-страницу. Картинки туфель (.png с прозрачным фоном) должны подгружаться из определенной папки на сервере, ...

    HTML
    Анимация2 исполнителя
    Завершен
    13 лет назад

  • UX for Apps and Games

    Ищу UX дизайнеров и кодеров, работавших над разработкой приложений и игр для смартфонов и т.п.

    Прочее2 заявки
    Закрыт
    13 лет назад

  • Правки в уже существующем Flex решении

    $160

    Общее описание задачи: Есть онлайновая библиотека для лекций. Данная библиотека поддерживает многоязычность, сейчас возникла проблема с тем, что в некоторых языках названия по длине не помещаются в строку, так же есть названия ...

    Презентациинет заявок
    Закрыт
    13 лет назад

  • Курсы различных тематик с простой Flash анимацией

    $1000

    Работодатель Ciklum - лидер аутсорсинга на украинском рынке. Это уже третий проект. Предыдущие два были успешно завершены. Задача: На флеше в готовом шаблоне собирать страницы для онлайн-курса. ...

    Анимация1 исполнитель
    Закрыт
    14 лет назад

  • Flash-курсы

    $1000

    Работодатель Ciklum - лидер аутсорсинга на украинском рынке. Задача: На флеше в готовом шаблоне собирать страницы для онлайн-курса. Ваша работа состоит в том, чтобы сделать анимацию, сопровождающую ...

    Анимация1 исполнитель
    Завершен
    14 лет назад

  • Flash-руководство

    $2000

    Работодатель Ciklum. Проект - флешевые уроки. Уже есть библиотека графики, все таблички, шаблоны и т.п. Нужно просто иметь навыки работы во Флеше, разобраться где какие шаблоны использовать и быстро, аккуратно собирать странички как пазл. ...

    Анимация1 исполнитель
    Завершен
    14 лет назад

Отзывы фрилансеров

d_Seka
64 года
17 лет в сервисе
Был
10 лет назад
$10
10 баллов
13 лет назад
Галерея фотографий на Flash
Своевременная оплата. ТЗ не вызывающее доп-вопросов. В итоге: удовольствие от проделаной работы и самые лучшие пожелания Екатерине в работе и личной жизни. Пусть таких заказчиков будет по больше.
Осталась очень довольна. Рекомендую!
Ответный отзыв
max123456789
Максим 
42 года
17 лет в сервисе
Был
11 лет назад
$70
10 баллов
13 лет назад
Flash для сайта обуви
HTML
Очень приятный в общении человек. Понятное ТЗ. Оплата без задержек. Спасибо.
Максиму спасибо за работу! Очень адекватно и быстро. Что приятно - всегда есть в онлайне, не пропадает, не исчезает. Результат удовлетворил на все 100%!
Ответный отзыв
Iron
38 лет
16 лет в сервисе
Был
год назад
$1000
10 баллов
14 лет назад
Flash-курсы
Отличная заказчица! Приятная в общении, максимально способствует рабочему процессу, помогает как делом, так и словом. Только положительные впечатления от сотрудничества. Спасибо за интересный проект! Четко поставленная задача, быстрая оплата! Буду рад дальнейшему сотрудничеству)
Очень понравилось работать с Юрием, быстро разобрался и влился в рабочий процесс, сроки соблюдал, качество и скорость - всё устроило. Приятный, адекватный, хороший профессионал.
Ответный отзыв
rudnijvlad
Владислав 
42 года
19 лет в сервисе
Был
3 года назад
$2000
10 баллов
14 лет назад
Flash-руководство
Отличный заказчик, хорошо разбирающийся в теме. Спасибо за интересную работу, надеюсь на продолжение сотрудничества!
Клиент остался доволен, в целом работа была сделана хорошо и в сроки. Понравилась исполнительность и обязательность. Спасибо за сотрудничество, будем работать и дальше.
Ответный отзыв