Задача для специалиста по HTML5

Дизайн интерфейсов и игрЗакрытнет заявок185 просмотров
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Задача в том, чтоб перевести уже разработанные игры в формат приложений для мобильных устройств, используя HTML5.

Вот список игр:

1. Candy Swap Sklot (https://www.sklots.com/games/sklots/candy-swap)

2. Meow Money Sklot (https://www.sklots.com/games/sklots/meow-money)

3. Click & Clear Sklot (https://www.sklots.com/games/sklots/click-and-clear)

4. Click & Clear Skratch (https://www.sklots.com/games/skratch/click-and-clear)

5. Rollover Rover Sklot (https://www.sklots.com/games/sklots/rollover-rover)

6. Icicle Climb Skratch (https://www.sklots.com/games/skratch/icicle-climb)

По оплате, срокам, конкретным задачам поговорим в личке.

HTML
12 лет назад
Katrinne
43 годаУкраина
13 лет в сервисе
Была
9 лет назад
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