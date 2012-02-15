Разработка дизайна приложения

Дизайн интерфейсов и игрЗакрыт3 заявки220 просмотров
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Необходимо создать дизайн для приложения использованного в iOS и Android.

Все детали по работе и заданию в дополнительном документе!

С уважением, заказчик.

12 лет назад
Ijen
35 летРоссия
12 лет в сервисе
Был
12 лет назад
Выбранный исполнитель
happinessinc
Кирилл 
42 годаУкраина
14 лет в сервисе
Был
9 лет назад
12 лет назад
$440
10 дней
  • Похожие заказы

  • Дизайн веб-приложения для сервиса мониторинга.

    $50

    Требуется создать UI/UX дизайн небольшого веб-приложения. Пока только дизайн, верстка не нужна. Краткое описание системы: Есть удаленные объекты мониторинга. С них данные поступают на сервер. Собираемые данные такие: температура, давление, энергия, объем, и др. Кроме этого ...

    Дизайн интерфейсов и игр1 исполнитель
    Завершен
    12 лет назад

  • Грамотно настроить VPS сервер через ISP manager

    VPS на хостинге мультихоста Раз в 3-4 дня стандартно виснет Устал с ними ругаться - купил впс2 тариф подороже аналогичная ситуация При попытке поругаться выяснить с сотрудниками мультихоста пишут вот что . ===================================================== Вашему ресурсу однозначно не хватает ...

    Дизайн интерфейсов и игр1 заявка
    Закрыт
    12 лет назад

  • Интерфейс книжной полки для iPad

    Нам нужен дизайнер с опытом по созданию "вкусных" интерфейсов приложений для iPad. На основании ТЗ на дизайн и подробных прототипов стоит задача разработать дизайн книжной полки интерактивных книг. Приложение представляет собой магазин-витрину на которой расположены ...

    Дизайн интерфейсов и игр4 заявки
    Закрыт
    12 лет назад

  • Дизайн flash-плеера

    Нужен простой и приятный дизайн плеера. Стиль примерно такой как обведенные элементы управления на присоединенной картинке. Но это не жестко, можете предложить свой вариант. Главное что б он был расчитан на масимально широкую аудиторию. Функционально ...

    Дизайн интерфейсов и игр5 заявок
    Закрыт
    12 лет назад

  • Скрипт прокрутка фото

    Здравствуйте! Нужен скрипт прокрутка фото на jQuery 1. плавная прокрутка небольших фото туда сюда 2. при наведении стоп и увеличение указанной фото 3. увеличение + появление блока с инфо+ссылка на страницу с фото Пример здесь http://www.silvero.ru в шапке, но ...

    Дизайн интерфейсов и игр1 заявка
    Закрыт
    12 лет назад

  • Пользовательский интерфейс GWT / SmartGwt / ExtGwt

    Требуется разработка UI для красивой презентации данных статистических данных. Первое что требуется сделать это представление под названием "Display Statistic" На картинке Вы видите как это должно выглядеть. Всю необходимую информацию "UI программа" будет получать по Web-Service. То есть данные ...

    Дизайн интерфейсов и игр2 заявки
    Закрыт
    12 лет назад

  • Баннер и интерфейс для терминала

    Необходимо разработать flash баннер для размещения на первом экране терминала. По нажатию – переход к отдельному экрану с подробной информацией. А также промо-интерфейс с информацией об акции (красивая картина и фон, текст) и заказом билетов. ...

    Дизайн интерфейсов и игр5 заявок
    Закрыт
    12 лет назад

  • Разработка дизайна веб-интерфейса ИМ

    Необходимо разработать дизайн веб-интерфейса интернет-магазина косметики с логотипом. Есть CMS нужно сделать на основании ее функционала дизайн - универсальный для просмотра как на стационарных ПК так и на мобильных планшетах, нетбуках. Основная цель - сделать красивый, ...

    Дизайн интерфейсов и игр8 заявок
    Закрыт
    12 лет назад