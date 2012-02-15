Разработка дизайна приложения

Требуется создать UI/UX дизайн небольшого веб-приложения. Пока только дизайн, верстка не нужна. Краткое описание системы: Есть удаленные объекты мониторинга. С них данные поступают на сервер. Собираемые данные такие: температура, давление, энергия, объем, и др. Кроме этого ...
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Необходимо создать дизайн для приложения использованного в iOS и Android.
Все детали по работе и заданию в дополнительном документе!
С уважением, заказчик.
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