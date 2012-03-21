Создание дизайна CD презентации

Необходимо разработать дизайн для CD презентации предприятия, занимающегося поставками электротехнического оборудования.

Структура меню:

1. Главная

2. О Компании

3. Проекты

4. Продукция

5. Контакты

6. Видеоролик

Кнопки для сворачивания окна и для закрытия окна.

Цвета синий, голубой, белый, серый.

Возможен вариант с использованием фонового изображения. Информацией не надо заполнять.

Дизайн должен быть солидным, но в то же время не скучным.

Логотип прилагается.

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