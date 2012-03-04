Настройка подсветки синтаксиса NetBeans IDE 7.1.1

Дизайн интерфейсов и игрЗакрытнет заявок233 просмотра
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Доброго времени суток.

Требуется в NetBeans IDE 7.1.1 реализовать подсветку синтаксиса как в PHP Expert Editor v4.3 + http://clip2net.com/s/1HTsB

Если кратко то нужно в NetBeans сделать визуальное отображение кода как в PHP Expert Editor

12 лет назад
Inviseble_Demon
38 летРоссия
16 лет в сервисе
Был
2 года назад
  • Похожие заказы

  • Дизайн интерфейса андроид-приложения

    $250

    Необходимо разработать дизайн для андроид приложения. Функциональная часть есть, нужно раскрасить и добавить картинок. Примерный объем работы: три вкладки из которых одна для ввода данных, вторая — графики и третья статистика + иконка.

    Дизайн интерфейсов и игр13 заявок
    Закрыт
    12 лет назад

  • Дизайн для математической игры

    Требуется разработать поэкранный дизайн для математической игры для iphone/android в векторном редакторе. Игрок вводит ответ для простых арифметических операций типа 3+X=5. Несколько уровней. Перед игрой можно выбрать диапазон цифр и возможные арифметические действия. Идет учет ...

    Дизайн интерфейсов и игр1 исполнитель
    Завершен
    12 лет назад

  • Дизайн веб-приложения для сервиса мониторинга.

    $50

    Требуется создать UI/UX дизайн небольшого веб-приложения. Пока только дизайн, верстка не нужна. Краткое описание системы: Есть удаленные объекты мониторинга. С них данные поступают на сервер. Собираемые данные такие: температура, давление, энергия, объем, и др. Кроме этого ...

    Дизайн интерфейсов и игр1 исполнитель
    Завершен
    12 лет назад

  • Грамотно настроить VPS сервер через ISP manager

    VPS на хостинге мультихоста Раз в 3-4 дня стандартно виснет Устал с ними ругаться - купил впс2 тариф подороже аналогичная ситуация При попытке поругаться выяснить с сотрудниками мультихоста пишут вот что . ===================================================== Вашему ресурсу однозначно не хватает ...

    Дизайн интерфейсов и игр1 заявка
    Закрыт
    12 лет назад

  • Интерфейс книжной полки для iPad

    Нам нужен дизайнер с опытом по созданию "вкусных" интерфейсов приложений для iPad. На основании ТЗ на дизайн и подробных прототипов стоит задача разработать дизайн книжной полки интерактивных книг. Приложение представляет собой магазин-витрину на которой расположены ...

    Дизайн интерфейсов и игр4 заявки
    Закрыт
    12 лет назад

  • Дизайн flash-плеера

    Нужен простой и приятный дизайн плеера. Стиль примерно такой как обведенные элементы управления на присоединенной картинке. Но это не жестко, можете предложить свой вариант. Главное что б он был расчитан на масимально широкую аудиторию. Функционально ...

    Дизайн интерфейсов и игр5 заявок
    Закрыт
    12 лет назад

  • Скрипт прокрутка фото

    Здравствуйте! Нужен скрипт прокрутка фото на jQuery 1. плавная прокрутка небольших фото туда сюда 2. при наведении стоп и увеличение указанной фото 3. увеличение + появление блока с инфо+ссылка на страницу с фото Пример здесь http://www.silvero.ru в шапке, но ...

    Дизайн интерфейсов и игр1 заявка
    Закрыт
    12 лет назад

  • Пользовательский интерфейс GWT / SmartGwt / ExtGwt

    Требуется разработка UI для красивой презентации данных статистических данных. Первое что требуется сделать это представление под названием "Display Statistic" На картинке Вы видите как это должно выглядеть. Всю необходимую информацию "UI программа" будет получать по Web-Service. То есть данные ...

    Дизайн интерфейсов и игр2 заявки
    Закрыт
    12 лет назад