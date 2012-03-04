Необходимо разработать дизайн для андроид приложения. Функциональная часть есть, нужно раскрасить и добавить картинок. Примерный объем работы: три вкладки из которых одна для ввода данных, вторая — графики и третья статистика + иконка.
Настройка подсветки синтаксиса NetBeans IDE 7.1.1
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Доброго времени суток.
Требуется в NetBeans IDE 7.1.1 реализовать подсветку синтаксиса как в PHP Expert Editor v4.3 + http://clip2net.com/s/1HTsB
Если кратко то нужно в NetBeans сделать визуальное отображение кода как в PHP Expert Editor
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