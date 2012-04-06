Дизайн для математической игры

Дизайн интерфейсов и игрЗавершен8 заявок294 просмотра
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Требуется разработать поэкранный дизайн для математической игры для iphone/android в векторном редакторе.

Игрок вводит ответ для простых арифметических операций типа 3+X=5. Несколько уровней. Перед игрой можно выбрать диапазон цифр и возможные арифметические действия. Идет учет правильных и неправильных ответов. Вы водится статистика, звуковое сопровождение. 5-6 экранов

12 лет назад
olson
50 летАвстралия
15 лет в сервисе
Был
год назад
Выбранный исполнитель
Ashikava
Алексей 
28 летУкраина
12 лет в сервисе
Был
6 лет назад
12 лет назад
$15
3 дня
Очень понравилось работать с Алексеем. Внимательный и старательный фрилансер. Обязательно поработаем снова.
Хороший заказчик,очень терпеливый и умеет правильно объяснитьчто нужно.
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