Крупной интернациональной компании, основным направлением деятельности которой явлестся производство и продажа товаров повседневного спроса, требуется программист-аналитик в Отдел разработки бизнес-приложений для разработки новых и поддержки уже существующих приложений, автоматизирующих деятельность отделов маркетинга и продаж, с использованием технологий ...
- Прикладное ПОнет заявокЗакрыт17 лет назад
- $2500
Цель: разработка технических решений в системе SAP R/3 в соответствии с функциональными спецификациями. Описание работы: - создание и/или изменять существующие программы на языке ABAP на основе функциональной спецификации. - оптимизировать по скорости выполнения пеотребляемой памяти ...Базы данныхнет заявокЗакрыт18 лет назад
- $2500
Цель: Доработка, поддержка и развитие системы сбора и консолидации информации о деятельности торговых представителей для отдела продаж. Требования к кандидату: - MS SQL 2000 Server (Transact SQL, DTS, Analysis Server) - VB (VB.NET,VB 6.0,VBA) - Понимание технологий COM/DCOM/COM+ - Знание ...Прикладное ПОнет заявокЗакрыт18 лет назад
- $2500
Цель: Доработка, поддержка и развитие нескольких систем для отдела маркетинга. Требования к кандидату: - MS SQL 2000 Server (Transact SQL, DTS, Analysis Server) - ...Прикладное ПОнет заявокЗакрыт18 лет назад
- $2500
Цель: разработка технических решений в системе SAP R/3 в соответствии с функциональными спецификациями. Описание работы: - создание и/или изменять существующие программы на языке ABAP на основе функциональной спецификации. - оптимизировать по скорости выполнения пеотребляемой памяти ...Базы данных2 заявкиЗакрыт18 лет назад
- $2000
Требуется веб-разработчик на платформе Java (см. ниже, перечень требований) для работы в течение 6 месяцев на проекте для крупной иностранной компании в г. Санкт-Петербург. Наши предложение: 1) зарплата - от 2000$ 2) помощь в организации ...Веб-программированиенет заявокЗакрыт18 лет назад
- $1000
Характер работы: удаленная, география – Москва или МО, присутственные дни – 1 раз в 1-2 недели (офис м. Пр. Вернадского), наличие устойчивого канала связи (Ethernet). Полный рабочий день 8*5., минимум 4 часа в рабочий день – ...Прикладное ПО9 заявокЗакрыт18 лет назад