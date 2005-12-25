Krepak

Фирма " Krepak

 
41 годРоссия/Москва
18 лет на фриланс-бирже
Был
17 лет назад
Описание профиля отсутствует

  • Программис-аналитик .NET (Москва)

    Крупной интернациональной компании, основным направлением деятельности которой явлестся производство и продажа товаров повседневного спроса, требуется программист-аналитик в Отдел разработки бизнес-приложений для разработки новых и поддержки уже существующих приложений, автоматизирующих деятельность отделов маркетинга и продаж, с использованием технологий ...

    HTMLCSS
    Прикладное ПОнет заявок
    Закрыт
    17 лет назад

  • ABAP - разработчик (с возможность работы вне офиса)

    $2500

    Цель: разработка технических решений в системе SAP R/3 в соответствии с функциональными спецификациями. Описание работы: - создание и/или изменять существующие программы на языке ABAP на основе функциональной спецификации. - оптимизировать по скорости выполнения пеотребляемой памяти ...

    Базы данныхнет заявок
    Закрыт
    18 лет назад

  • Программист-аналитик VB, T-SQL

    $2500

    Цель: Доработка, поддержка и развитие системы сбора и консолидации информации о деятельности торговых представителей для отдела продаж. Требования к кандидату: - MS SQL 2000 Server (Transact SQL, DTS, Analysis Server) - VB (VB.NET,VB 6.0,VBA) - Понимание технологий COM/DCOM/COM+ - Знание ...

    Javascript
    Прикладное ПОнет заявок
    Закрыт
    18 лет назад

  • ABAP - разработчик

    $2500

    Цель: разработка технических решений в системе SAP R/3 в соответствии с функциональными спецификациями. Описание работы: - создание и/или изменять существующие программы на языке ABAP на основе функциональной спецификации. - оптимизировать по скорости выполнения пеотребляемой памяти ...

    Базы данных2 заявки
    Закрыт
    18 лет назад

  • WEB-developer Java, С-Пб, проект 6 м. (РФ и СНГ кандидаты)

    $2000

    Требуется веб-разработчик на платформе Java (см. ниже, перечень требований) для работы в течение 6 месяцев на проекте для крупной иностранной компании в г. Санкт-Петербург. Наши предложение: 1) зарплата - от 2000$ 2) помощь в организации ...

    JavascriptHTMLCSS
    Веб-программированиенет заявок
    Закрыт
    18 лет назад

  • Программист, удаленная работа (Москва и МО)

    $1000

    Характер работы: удаленная, география – Москва или МО, присутственные дни – 1 раз в 1-2 недели (офис м. Пр. Вернадского), наличие устойчивого канала связи (Ethernet). Полный рабочий день 8*5., минимум 4 часа в рабочий день – ...

    Прикладное ПО9 заявок
    Закрыт
    18 лет назад