Дизайн сайтов, направленный на вашу целевую аудиторию!

Привет! Меня зовут Влад и я делаю эффективные и стильные дизайны для лендингов и многостраничных сайтов. В процессе обучения прошел несколько курсов по веб- и графическому дизайну, и продолжаю каждый день совершенствовать свои навыки в выбранном деле. Бабушка учила меня мало говорить и много слушать, поэтому в первую очередь стараюсь услышать все ваши пожелания и воплотить их!

Я всегда на связи, за исключением сна :) Ответственно отношусь к работе и отвечу на любые появившиеся вопросы. Для меня самое главное - чтобы вы остались довольны результатом.

Все макеты создаю в Figma. Владею инструментами Photoshop и Illustrator. Делаю адаптивный дизайн макетов для мобильных устройств и планшетов. Также могу помочь в решении каких-либо мелких задач: сделать дизайн рекламного баннера, брошюры или визитки.

Не уверены, что стоит заказывать дизайн у меня? Я готов сделать концепт дизайна первого экрана бесплатно. Пишите!

 Telegram: https://t.me/dreger_webdesign

 Instagram: instagram.com/vlad.dreger

 Мобильный: +79130639773

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