Привет! Меня зовут Влад и я делаю эффективные и стильные дизайны для лендингов и многостраничных сайтов. В процессе обучения прошел несколько курсов по веб- и графическому дизайну, и продолжаю каждый день совершенствовать свои навыки в выбранном деле. Бабушка учила меня мало говорить и много слушать, поэтому в первую очередь стараюсь услышать все ваши пожелания и воплотить их!
Я всегда на связи, за исключением сна :) Ответственно отношусь к работе и отвечу на любые появившиеся вопросы. Для меня самое главное - чтобы вы остались довольны результатом.
Все макеты создаю в Figma. Владею инструментами Photoshop и Illustrator. Делаю адаптивный дизайн макетов для мобильных устройств и планшетов. Также могу помочь в решении каких-либо мелких задач: сделать дизайн рекламного баннера, брошюры или визитки.
Не уверены, что стоит заказывать дизайн у меня? Я готов сделать концепт дизайна первого экрана бесплатно. Пишите!
Telegram: https://t.me/dreger_webdesign
Instagram: instagram.com/vlad.dreger
Мобильный: +79130639773
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