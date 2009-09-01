LHLeon

Леонид LHLeon

 
40 лет
14 лет на фриланс-бирже
Был
14 лет назад

09.2009 - продолжаю работать , Астростар.Ру (Direct Group)

Многопрофильный холдинг

редактор коммерческих проектов

07.2008 - 09.2009 , ООО Бест Ювелир

Розничная торговля

руководитель интернет-проекта/редактор сайта

10.2007 - 07.2008 , МедЦентрСервис

Медицина/фармацевтика

контент-редактор

08.2007 - 09.2007 , Rolsen Electronics

Бытовая техника/электроника

контент-редактор интернет-магазина

10.2006 - 09.2007 , "Фо Радио" (Концерн РадиоЦентр)

СМИ

контент-редактор сайта радиостанции "РадиоСПОРТ"

07.2006 - 08.2007 , "1001 тур"

Розничная торговля

редактор сайта

08.2005 - 08.2006 , ИА "СОТОВИК"

СМИ

внештатный корреспондент/редактор

Копирайтинг
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Наполнение сайтов
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Переводы
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Редактирование и Корректура
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Рефераты, Курсовые и Дипломы
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