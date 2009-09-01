09.2009 - продолжаю работать , Астростар.Ру (Direct Group)
Многопрофильный холдинг
редактор коммерческих проектов
07.2008 - 09.2009 , ООО Бест Ювелир
Розничная торговля
руководитель интернет-проекта/редактор сайта
10.2007 - 07.2008 , МедЦентрСервис
Медицина/фармацевтика
контент-редактор
08.2007 - 09.2007 , Rolsen Electronics
Бытовая техника/электроника
контент-редактор интернет-магазина
10.2006 - 09.2007 , "Фо Радио" (Концерн РадиоЦентр)
СМИ
контент-редактор сайта радиостанции "РадиоСПОРТ"
07.2006 - 08.2007 , "1001 тур"
Розничная торговля
редактор сайта
08.2005 - 08.2006 , ИА "СОТОВИК"
СМИ
внештатный корреспондент/редактор
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