Пишешь, когда истинно чувствуешь, а истинно чувствуешь только однажды
Добрый день!
Предлагаю свои услуги по написанию статей, а также рерайту , копирайту, корректировке и распознаванию текстов. Составляю вкусные тексты даже из сухих статистических цифр и данных. Работаю в Excel - делаю таблицы, рисую графики. Делаю презентации на любой вкус в программе PowerPoint. Пишу стихотворные поздравления на все случаи жизни, помогаю в составлении резюме и характеристик. Выполню другие творческие работы.
Работаю ответственно и в срок. Грамотные, интересные и уникальные тексты - гарантирую.
Обращайтесь, буду рада сотрудничеству! :)
С уважением, Анастасия.
Мои контакты:
e-mail: [email protected]
icq: 411638485
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Отзывы заказчиков
$10
10 баллов
13 лет назад
Наполнение было в срок по оговоренному графику, ошибок выявлено не было - рекомендую!
Ответный отзыв
Доброжелательность и всегда своевременная оплата - приятно работать!
$8
10 баллов
13 лет назад
Отлично поработала, Настя, спасибо! Творческий подход, скорость и качество - чего ещё нужно заказчику. Так держать!
Копирайтинг
нет отзывов
от $2
от 1 дня
нет рейтинга