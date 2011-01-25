Lady_N

Анастасия Lady_N

 
36 летРоссия/Москва
13 лет на фриланс-бирже
Была
12 лет назад
Пишешь, когда истинно чувствуешь, а истинно чувствуешь только однажды

Добрый день!

Предлагаю свои услуги по написанию статей, а также рерайту , копирайту, корректировке и распознаванию текстов. Составляю вкусные тексты даже из сухих статистических цифр и данных. Работаю в Excel - делаю таблицы, рисую графики. Делаю презентации на любой вкус в программе PowerPoint. Пишу стихотворные поздравления на все случаи жизни, помогаю в составлении резюме и характеристик. Выполню другие творческие работы.

Работаю ответственно и в срок. Грамотные, интересные и уникальные тексты - гарантирую.

Обращайтесь, буду рада сотрудничеству! :)

С уважением, Анастасия.

Мои контакты:

e-mail: [email protected]

icq: 411638485

Написание статейPowerPoint
Отзывы заказчиков
dron
36 летРоссия
15 лет в сервисе
Был
6 месяцев назад
$10
10 баллов
13 лет назад
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Наполнение было в срок по оговоренному графику, ошибок выявлено не было - рекомендую!
Доброжелательность и всегда своевременная оплата - приятно работать!
Ответный отзыв
thought
47 летУкраина
14 лет в сервисе
Была
2 года назад
$8
10 баллов
13 лет назад
Срочно! Расшифровка интервью (mp3)
Отлично поработала, Настя, спасибо! Творческий подход, скорость и качество - чего ещё нужно заказчику. Так держать!
Копирайтинг
нет отзывов
от $2
от 1 дня
нет рейтинга