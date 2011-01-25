Пишешь, когда истинно чувствуешь, а истинно чувствуешь только однажды

Добрый день!

Предлагаю свои услуги по написанию статей, а также рерайту , копирайту, корректировке и распознаванию текстов. Составляю вкусные тексты даже из сухих статистических цифр и данных. Работаю в Excel - делаю таблицы, рисую графики. Делаю презентации на любой вкус в программе PowerPoint. Пишу стихотворные поздравления на все случаи жизни, помогаю в составлении резюме и характеристик. Выполню другие творческие работы.

Работаю ответственно и в срок. Грамотные, интересные и уникальные тексты - гарантирую.

Обращайтесь, буду рада сотрудничеству! :)

С уважением, Анастасия.

Мои контакты:

e-mail: [email protected]

icq: 411638485