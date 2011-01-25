Срочно! Расшифровка интервью (mp3)

$8
  1. Биржа фриланса
  2. Редактирование и Корректура
Завершен2 заявки253 просмотра

Требуется срочно расшифровать:

30 мин. интервью в хорошем качестве.

До 24.00 по Киеву.

14 лет назад
thought
48 лет
16 лет в сервисе
Была
3 года назад

Выбранный исполнитель

Lady_N
37 лет
15 лет в сервисе
Была
14 лет назад
14 лет назад
$8
1 день
Отлично поработала, Настя, спасибо! Творческий подход, скорость и качество - чего ещё нужно заказчику. Так держать!

Заявки фрилансеров

Lady_N
37 лет
15 лет в сервисе
Была
14 лет назад
14 лет назад