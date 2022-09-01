Привет! Выполню работу любой сложности связанную с Photoshop, Illustrator и Figma
Привет, я Светлана. Я UI UX дизайнер.
Моя цель как веб-дизайнера и графического дизайнера — помочь вашему бизнесу произвести отличное первое впечатление и выделиться среди конкурентов. Я могу провести ваш проект через весь процесс проектирования: от анализа до фреймворков, интерактивных прототипов и, наконец, удобных интерфейсов, красивых и эффективных.
✨Я специализируюсь на создании:
-Landing page
-Мобильных приложений
-Многостраничных сайтов
-Онлайн магазинов
-Баннеров
-Логотипов
-Векторных иллюстраций
✨Я работаю в :
-Figma
-Adobe Photoshop
-Adobe Illustrator
-Adobe InDesign
-Adobe PremierePro
Есть проект? Давайте обсудим!
Портфолио
- UX UI Smart Home28 просмотров
- Landing Page / Ice Cream shop11 просмотров
- Flower Delivery / Website Design / UI UX9 просмотров
- Landing page for building company14 просмотров