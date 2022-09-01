Привет! Выполню работу любой сложности связанную с Photoshop, Illustrator и Figma

Привет, я Светлана. Я UI UX дизайнер. 

Моя цель как веб-дизайнера и графического дизайнера — помочь вашему бизнесу произвести отличное первое впечатление и выделиться среди конкурентов. Я могу провести ваш проект через весь процесс проектирования: от анализа до фреймворков, интерактивных прототипов и, наконец, удобных интерфейсов, красивых и эффективных.

✨Я специализируюсь на создании:

-Landing page

-Мобильных приложений

-Многостраничных сайтов

-Онлайн магазинов

-Баннеров

-Логотипов

-Векторных иллюстраций

✨Я работаю в :

-Figma

-Adobe Photoshop

-Adobe Illustrator

-Adobe InDesign

-Adobe PremierePro

Есть проект? Давайте обсудим!