Начинающий копирайтер c высоким уровнем знаний английского языка . Работаю в сфере сельского хозяйства , в частности - гидропонные теплыыцы
Люблю читать классику и научную литературу в свободное время.
Прошла курсы журналистики в 2015 году, после - активно создавала газетный материал для компании по производству средств защиты растений .
В настоящее время работаю в сфере сельского хазяйства.
Мои преимущества - eто трудолюбие, ответственность и пунктуальность.
Портфолио
- Качественно ,в срок сделаю легкочитаемый текст97 просмотров
Маркетинговый анализ
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$10/час
от $10от 2 дней
#40
Уроки и Репетиторство
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$10/час
от $10от 1 дня
#160
Стихи, Песни и Проза
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$2/час
от $20от 2 дней
#196
Переводы
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$2/час
от $10от 2 дней
#968
Копирайтинг
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#2568