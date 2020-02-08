Начинающий копирайтер c высоким уровнем знаний английского языка . Работаю в сфере сельского хозяйства , в частности - гидропонные теплыыцы

Люблю читать классику и научную литературу в свободное время.

Прошла курсы журналистики в 2015 году, после - активно создавала газетный материал для компании по производству средств защиты растений .

В настоящее время работаю в сфере сельского хазяйства.

Мои преимущества - eто трудолюбие, ответственность и пунктуальность.