LandLady

Ирина Ковальчук LandLady

 
28 летУкраина/Одесса
4 года на фриланс-бирже
Была
4 года назад
Начинающий копирайтер c высоким уровнем знаний английского языка . Работаю в сфере сельского хозяйства , в частности - гидропонные теплыыцы

Люблю читать классику и научную литературу в свободное время.

Прошла курсы журналистики в 2015 году, после - активно создавала газетный материал для компании по производству средств защиты растений .

В настоящее время работаю в сфере сельского хазяйства.  

Мои преимущества -  eто трудолюбие, ответственность и пунктуальность. 

Портфолио
Маркетинговый анализ
нет отзывов
$10/час
от $10от 2 дней
#40
Уроки и Репетиторство
нет отзывов
$10/час
от $10от 1 дня
#160
Стихи, Песни и Проза
нет отзывов
$2/час
от $20от 2 дней
#196
Переводы
нет отзывов
$2/час
от $10от 2 дней
#968
Копирайтинг
нет отзывов
$3/час
от $20от 2 дней
#2568