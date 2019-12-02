Leencat

Евгений Leencat

 
25 лет
6 лет на фриланс-бирже
Был
5 лет назад

Я никогда не был лучшим в школе и академии, я просто любопытный парень, который тратит много времени на создание полезного программного обеспечения для себя и делится им с другими. На данный момент я студент второго курса информатики и вычислительной техники в Университете Герцена. 

Качество работы для меня очень важно. Если ты что-то делаешь, ты должен делать это красиво, я так думаю. Поэтому каждый день я стараюсь совершенствовать свои навыки, изучая новые технологии и способы разработки программного обеспечения для того, чтобы создавать действительно качественные вещи.

Я спокойно владею английским на уровне чтения документации, ведь ранее изучал почти все связанное с веб-разработкой на англоязычных источниках. 

Портфолио с моими работами, которое постоянно будет пополнятся вы можете посмотреть здесь - http://leencat.pro/ 

Профессиональные навыки

  • JavaScript (main), PHP, C++
  • Верстка: HTML5, CSS3, Adaptive, Responsive, AJAX
  • JavaScript библиотеки (которые я чаще всего использую): JQuerry, Wow.js, Slick.js, TweenMax.js
  • Database: MySQL
  • Git (GitKraken)
  • Опыт написания юзер-скриптов (используя Tampermonkey) & парсеров (на Node.js)