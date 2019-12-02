Я никогда не был лучшим в школе и академии, я просто любопытный парень, который тратит много времени на создание полезного программного обеспечения для себя и делится им с другими. На данный момент я студент второго курса информатики и вычислительной техники в Университете Герцена.
Качество работы для меня очень важно. Если ты что-то делаешь, ты должен делать это красиво, я так думаю. Поэтому каждый день я стараюсь совершенствовать свои навыки, изучая новые технологии и способы разработки программного обеспечения для того, чтобы создавать действительно качественные вещи.
Я спокойно владею английским на уровне чтения документации, ведь ранее изучал почти все связанное с веб-разработкой на англоязычных источниках.
Портфолио с моими работами, которое постоянно будет пополнятся вы можете посмотреть здесь - http://leencat.pro/
Профессиональные навыки
- JavaScript (main), PHP, C++
- Верстка: HTML5, CSS3, Adaptive, Responsive, AJAX
- JavaScript библиотеки (которые я чаще всего использую): JQuerry, Wow.js, Slick.js, TweenMax.js
- Database: MySQL
- Git (GitKraken)
- Опыт написания юзер-скриптов (используя Tampermonkey) & парсеров (на Node.js)