Я никогда не был лучшим в школе и академии, я просто любопытный парень, который тратит много времени на создание полезного программного обеспечения для себя и делится им с другими. На данный момент я студент второго курса информатики и вычислительной техники в Университете Герцена.

Качество работы для меня очень важно. Если ты что-то делаешь, ты должен делать это красиво, я так думаю. Поэтому каждый день я стараюсь совершенствовать свои навыки, изучая новые технологии и способы разработки программного обеспечения для того, чтобы создавать действительно качественные вещи.

Я спокойно владею английским на уровне чтения документации, ведь ранее изучал почти все связанное с веб-разработкой на англоязычных источниках.

Портфолио с моими работами, которое постоянно будет пополнятся вы можете посмотреть здесь - http://leencat.pro/

Профессиональные навыки