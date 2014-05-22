Leonistar

Леонид Николаев Leonistar

 
41 годРоссия/Москва
10 лет на фриланс-бирже
Был
9 лет назад
Описание профиля отсутствует
недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
нет выплат фрилансерам
67%
заказов с исполнителем
нет постоянных исполнителей
нет безопасных платежей

  • Логотип

    $50

    Создать логотип компании АРТ БИЛД СТУДИО Профиль: дизайн, строительство, реклама

    Логотипы и Знаки37 заявок
    Закрыт
    10 лет назад

  • Сделать красивые иллюстрации для дизайна к сайту

    $50

    Компания оказывает услуги по строительству дорог, Требуется создать верхнюю центральную иллюстрацию сайта изображающую процесс строительства дороги (размер 1600*900 пикселей), а так же иллюстрации 4 -ех ключевых услуг: Асфальтирование, Временные дороги, Дорожные плиты, Тротуарная плитка. (размер ...

    Иллюстрации и Рисунки1 исполнитель
    Закрыт
    10 лет назад

  • Настроить шаблон

    $50

    Есть шаблон CMS WP куплен Есть прототип сайта приложу. Нужно настроить блоки шаблона с помощью панели управления CMS и добавить не хватающие блоки или изменить их работу как на сайте rocketstar.ru Главная страница такая: rocketstar.ru, контент будет другой.

    Прототип сайта
    Системы управления (CMS)1 исполнитель
    Закрыт
    10 лет назад