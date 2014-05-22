$50
Создать логотип компании АРТ БИЛД СТУДИО Профиль: дизайн, строительство, реклама
Логотипы и Знаки37 заявок
Закрыт
10 лет назад
Создать логотип компании АРТ БИЛД СТУДИО Профиль: дизайн, строительство, реклама
Компания оказывает услуги по строительству дорог, Требуется создать верхнюю центральную иллюстрацию сайта изображающую процесс строительства дороги (размер 1600*900 пикселей), а так же иллюстрации 4 -ех ключевых услуг: Асфальтирование, Временные дороги, Дорожные плиты, Тротуарная плитка. (размер ...
Есть шаблон CMS WP куплен Есть прототип сайта приложу. Нужно настроить блоки шаблона с помощью панели управления CMS и добавить не хватающие блоки или изменить их работу как на сайте rocketstar.ru Главная страница такая: rocketstar.ru, контент будет другой.