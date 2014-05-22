Есть шаблон CMS WP куплен Есть прототип сайта приложу. Нужно настроить блоки шаблона с помощью панели управления CMS и добавить не хватающие блоки или изменить их работу как на сайте rocketstar.ru Главная страница такая: rocketstar.ru, контент будет другой.