Настроить шаблон

Есть шаблон CMS WP куплен

Есть прототип сайта приложу.

Нужно настроить блоки шаблона с помощью панели управления CMS и добавить не хватающие блоки или изменить их работу как на сайте rocketstar.ru

Главная страница такая: rocketstar.ru, контент будет другой.