Настроить шаблон

Приветствую всех! Есть сайт на cms Joomla и в нем используется каталог на Zoo. Необходимо сделать следующие вещи: 1. Исправить ошибку в форме комментариев в позиции каталога (элемент каталога). Notice: Undefined variable: message in /home/a/aromatgiru/public_html/media/zoo/applications/product/templates/aromat/_respond.php on line 38 2. Сделать ...
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Есть шаблон CMS WP куплен
Есть прототип сайта приложу.
Нужно настроить блоки шаблона с помощью панели управления CMS и добавить не хватающие блоки или изменить их работу как на сайте rocketstar.ru
Главная страница такая: rocketstar.ru, контент будет другой.
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