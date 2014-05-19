Нужен веб-мастер на drupal

Сайт связан с Ювелирными изделиями

Необходимо:

1. Настроить функционал партнерской программы

Будет генерация для каждого партнера уникального кода, с помощью которого партнер будет получать скидку при заказе

2. Создать раздел акции, где будет выводиться информация обо всех последних скидках и акциях. При преходе на конкретную – можно будет прочитать более подробно

3. Добавить схему ТЦ (картинкой или линк, при нажатии открывается попап окно) возле адреса каждого фирменного магазина. Картинки схем предоставим

4. Добавить возможность указать размер кольца при заказе (сумма при этом не должна метятся потом прозвонит менеджер и сообщит под конкретный размер)

5. Доработать функционал поиска по артикулу, цвету металла, камни.

Пишите предложение по срокам и ценам !