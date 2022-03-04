Образование Высшее.

2000 - 2005 г.г. Уфимский Государственный Авиационный Технический Университет, Факультет Информатики и Робото Техники, кафедра Вычислительной Техники и Защиты Информации, специальность 2201 "Вычислительные машины, комплексы, системы и сети". Диплом бакалавра и инженера.

Опыт работы.

с Июля 2005 г. по Июнь 2007 г. ОКБ "БЭТО-900", должность Инженер-схемотехник.

Разработка аппаратуры спецсвязи для ФСБ. Занимался доработкой существующего программно-аппаратного комплекса: разработка электрических схем, разработка программ и прошивка микроконтроллеров и ПЛИС, низкоуровневое программирование на C++/assembler, отладка, тестирование, запуск комплекса.

с Июля 2007 г. по настоящее время ООО "НИЦМИ" - Научно Исследовательский Центр Многоуровневых Измерений. Инженер - программист.

Разработка ПО для управления уровнемерами и разного рода датчиками, мониторинга состояния объекта нефтедобычи/переработки вцелом.

Практические знания ассемблера/архитектуры процессоров x86(реальный, защищённый режим, команды процессора до i487)(Intel, платформа PC/104), AVR(Atmel), ARM7(Triscend), MCS-51(Atmel,Intel), MCS-x96(Intel). Знание цифровой схемотехники, программирование ПЛИС на Verilog HDL в пакетах Quartus, Max+, Active HDL, Synplify Pro(восновном Altera). Практические навыки организации обмена по интерфейсам/протоколам ISA, PCI, RS-232, Centronics, IDE(ATA, ATAPI), ST-BUS, E1(ИКМ-30), JTAG, X.25, modbus.

Языки программирования: Ассемблер(DOS, Windows), C++(WinAPI, STL), C#, Pascal, Delphi, Visual Basic/VBA, PHP.

Базы данных: MySQL, PostgreSql.

Администрирование/настройка операционных систем Windows, Linux, постороение компьютерных сетей на их основе.

Практический опыт (небольшой) написания драйверов для Windows XP(USB, HID). Создание небольшой CMS. Восстановление информации с винчестеров (FAT12-32, работа с контроллером HDD через порты ввода/вывода + контроллер ПДП).