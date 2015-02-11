html-вёрстка рассылки по нашему готовому дизайну (pdf). срок - в течение дня или завтрашнее утро. детали - в личку.
- HTML-верстка1 исполнительЗавершен9 лет назад
Добрый день! Сайт http://nautilus.space Подробное ТЗ вышлю в почту, вкратце основные задачи: - сократить кол-во пунктов меню (иконки на всплывающей плашке справа, переходящей при прокрутке наверх) и заменить иконки на СЛОВА ...Веб-программирование2 заявкиЗакрыт9 лет назад
Нужно отрисовать здание в разрезе (концертный зал), 3 этажа, с указанием различных зон (в зале будет проводиться корпоративный банкет). Форма подачи не техническая, а иллюстративная, красивая, "для людей" (гостей). Образец - ...Иллюстрации и Рисунки8 заявокЗакрыт10 лет назад
Срочно нужен толковый 3D-дизайнер! Задача: - Нарисовать две 3D-модели шатров с заданными параметрами. Типы шатров и степень детализации - как на прилагающейся картинке. - Разместить их на фотографии, на фоне ...3D-графика7 заявокЗакрыт10 лет назад
Добрый день! Нужен хороший специалист по WordPress. Необходимо а) оценить реальность доработок б) их сроки и стоимость и в) реализовать то, что возможно. Сайт: http://www.eventoria.ru/ Шаблон — Felice. ...HTML-верстка5 заявокЗакрыт10 лет назад