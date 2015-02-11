Live-SPb

Анастасия Live-SPb

 
45 лет
10 лет на фриланс-бирже
Был
9 лет назад
Описание профиля отсутствует
недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
$17
выплачено фрилансерам
100%
заказов с исполнителем
нет постоянных исполнителей
нет безопасных платежей

  • Вёрстка e-mail рассылки

    html-вёрстка рассылки по нашему готовому дизайну (pdf).  срок - в течение дня или завтрашнее утро. детали - в личку.

    HTML
    HTML-верстка1 исполнитель
    Завершен
    9 лет назад

  • Доработка сайта на Word Press

    Добрый день! Сайт http://nautilus.space Подробное ТЗ вышлю в почту, вкратце основные задачи: - сократить кол-во пунктов меню (иконки на всплывающей плашке справа, переходящей при прокрутке наверх) и заменить иконки на СЛОВА ...

    WordPress
    Веб-программирование2 заявки
    Закрыт
    9 лет назад

  • Отрисовка плана здания в объеме / в разрезе

    Нужно отрисовать здание в разрезе (концертный зал), 3 этажа, с указанием различных зон (в зале будет проводиться корпоративный банкет). Форма подачи не техническая, а иллюстративная, красивая, "для людей" (гостей). Образец - ...

    Иллюстрации и Рисунки8 заявок
    Закрыт
    10 лет назад

  • Создание 3D-модели шатра

    Срочно нужен толковый 3D-дизайнер! Задача: - Нарисовать две 3D-модели шатров с заданными параметрами. Типы шатров и степень детализации - как на прилагающейся картинке. - Разместить их на фотографии, на фоне ...

    3D-графика7 заявок
    Закрыт
    10 лет назад

  • Доработка сайта на WordPress

    Добрый день! Нужен хороший специалист по WordPress. Необходимо а) оценить реальность доработок б) их сроки и стоимость и в) реализовать то, что возможно. Сайт: http://www.eventoria.ru/ Шаблон — Felice. ...

    WordPress
    HTML-верстка5 заявок
    Закрыт
    10 лет назад

Отзывы фрилансеров

alexandr13b
Александр 
28 лет
9 лет в сервисе
Был
4 дня назад
$17
10 баллов
9 лет назад
Вёрстка e-mail рассылки
HTML
Отличный заказчик, четко поставленное задание и адекватность ! Было приятно работать, надеюсь на дальнейшее сотрудничество.
Александр, спасибо за оперативность, качество и - что немаловажно - адекватность :-) Надеюсь на долговременное сотрудничество!
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