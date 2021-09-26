Login54321

Задача -У нас 5 юр лиц, в каждом мтс касса -Необходимо выгружать данные по товарообороту и складам централизовано и также из одной точки править остатки в разных магазинах. Необходимо -Либо настроить 1С для работы с несколькими api ключами, либо ...