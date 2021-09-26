Login54321

Разработка бота для торговли на бирже Binance ========================================= [b]Ядро разработано:[/b] 4 сервиса - mongodb, nginx, backend, frontend. *Mongodb с бэкэндом общается в локальной сети *бэкэнд и фронтенд спрятаны за nginx'ом *на nginx'е прокси и сертификаты для https ========================================== *Необходимо знание Api Binance (для ...
Гололобов Евгений Login54321Login54321
39 летРоссия/Новосибирск
2 года на фриланс-бирже
Был
2 года назад
Действие аккаунта приостановлено!
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недостаточно оценок
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недостаточно рекомендаций
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нет выплат фрилансерам
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нет выбранных исполнителей
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нет постоянных исполнителей
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нет безопасных платежей
- Веб-программирование1 заявкаЗакрыт2 года назад
Разработка веб версии+api (для дальнейшего подключения мобильных приложений) на основе rocket chat server -Замена верстки -Частичные переделки базовых механик -Большой набор дополнительных механикВеб-программирование1 заявкаЗакрыт2 года назад
Задача -У нас 5 юр лиц, в каждом мтс касса -Необходимо выгружать данные по товарообороту и складам централизовано и также из одной точки править остатки в разных магазинах. Необходимо -Либо настроить 1С для работы с несколькими api ключами, либо ...1С-программирование4 заявкиЗакрыт2 года назад
Общее описание здесь https://docs.google.com/presentation/d/1QC4e96-Hct-jwLcWmoU5KVKTlPRi499yMujczrFjB9A/editДизайн интерфейсов и игр1 заявкаЗакрыт2 года назад
Разработка интерфейса для трейдерского проекта.Дизайн интерфейсов и игр15 заявокЗакрыт2 года назад
- $135
(1 часть ТЗ) Исходя из ТЗ выделить все возможные запросы к апи бинанс, согласовать и реализовать в виде класса.Веб-программирование3 заявкиЗакрыт2 года назад