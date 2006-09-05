Подготовка 15 сателитов с уникальным (неповторяющимся контентом 7 тыс. символов, по 6 страниц HTML) Тематика “перевозка грузов”
- $150Сайты «под ключ»7 заявокЗакрыт17 лет назад
- $2500
Необходимо написать кандидатскую по Интернет продвижению. SEO. Основной материал я дам (и продиктую), основной план есть, черновик автореферата есть, главное это все качественно оформить и подготовить ВСЕ документы для защиты. ВНИМАНИЕ ! Не стоит присылать ...Рефераты, Курсовые и Дипломы6 заявокЗакрыт17 лет назад
- $2500
Необходимо написать кандидатскую по Интернет продвижению. SEO. Основной материал я дам (и продиктую), главное это все качественно оформить и подготовить ВСЕ документы для защиты. ВНИМАНИЕ ! Не стоит присылать предложения, если у Вас нет ...Рефераты, Курсовые и Дипломы3 заявкиЗакрыт17 лет назад
- $350
Требуется провести расшифровку файлов zendenc5. Проверяется криптостойкость алгоритма с учетом слухов и его уязвимости. Файлы вложены в приложение. Первому, кто сможет прислать оригиналы файлов мы выплатим вознаграждение в 350$.Веб-программирование2 заявкиЗакрыт17 лет назад
- $2500
Требуется разработать копию программного комплекса NetPromoter . (http://netpromoter.ru)Прикладное ПО12 заявокЗакрыт17 лет назад
- $250
Требуется разработать SEO BAR на уровне http://www.developing.ru/seobar/ версия для в нужно разработать копию версии для FireFox , но для IE. Бар не должен превышать 1 МБСистемное программирование4 заявкиЗакрыт17 лет назад
- $200
Требуется провести расшифровку файлов zendenc5. Проверяется криптостойкость алгоритма с учетом слухов и его уязвимости. Файлы вложены в приложение. Первому, кто сможет прислать оригиналы файлов мы выплатим вознаграждение в 200$.Тестирование сайтовнет заявокЗакрыт17 лет назад
- $2500
Разработка многопользовательского оптимизированного счетчика на уровне http://www.liveinternet.ru/ . С полной оптимизацией и полным комментированием исходного кода . Счетчик должен проводить постоянное кэширование. (Не на уровне апдейтов). Тестовая реализация основных рабочих модулей счетчика возможна ...Веб-программирование12 заявокЗакрыт17 лет назад