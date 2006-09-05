MRoman

Гость MRoman

 
NaN летРоссия/Москва
18 лет на фриланс-бирже
Был
17 лет назад
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  • 15 сателитов

    $150

    Подготовка 15 сателитов с уникальным (неповторяющимся контентом 7 тыс. символов, по 6 страниц HTML) Тематика “перевозка грузов”

    HTML
    Сайты «под ключ»7 заявок
    Закрыт
    17 лет назад

  • Кандидатская по тех. наукам

    $2500

    Необходимо написать кандидатскую по Интернет продвижению. SEO. Основной материал я дам (и продиктую), основной план есть, черновик автореферата есть, главное это все качественно оформить и подготовить ВСЕ документы для защиты. ВНИМАНИЕ ! Не стоит присылать ...

    Рефераты, Курсовые и Дипломы6 заявок
    Закрыт
    17 лет назад

  • Необходимо написать кандидатскую по Интернет

    $2500

    Необходимо написать кандидатскую по Интернет продвижению. SEO. Основной материал я дам (и продиктую), главное это все качественно оформить и подготовить ВСЕ документы для защиты. ВНИМАНИЕ ! Не стоит присылать предложения, если у Вас нет ...

    Рефераты, Курсовые и Дипломы3 заявки
    Закрыт
    17 лет назад

  • Проверка надежности zendenc5

    $350

    Требуется провести расшифровку файлов zendenc5. Проверяется криптостойкость алгоритма с учетом слухов и его уязвимости. Файлы вложены в приложение. Первому, кто сможет прислать оригиналы файлов мы выплатим вознаграждение в 350$.

    Веб-программирование2 заявки
    Закрыт
    17 лет назад

  • Проверка надежности zendenc5

    $200

    Требуется провести расшифровку файлов zendenc5. Проверяется криптостойкость алгоритма с учетом слухов и его уязвимости. Файлы вложены в приложение. Первому, кто сможет прислать оригиналы файлов мы выплатим вознаграждение в 200$.

    Тестирование сайтовнет заявок
    Закрыт
    17 лет назад

  • Разработка многопользовательского оптимизированного счетчика

    $2500

    Разработка многопользовательского оптимизированного счетчика на уровне http://www.liveinternet.ru/ . С полной оптимизацией и полным комментированием исходного кода . Счетчик должен проводить постоянное кэширование. (Не на уровне апдейтов). Тестовая реализация основных рабочих модулей счетчика возможна ...

    PHPPerl
    Веб-программирование12 заявок
    Закрыт
    17 лет назад