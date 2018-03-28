Доброго времени суток! Нужно сделать программную часть и предварительную верстку простую. После тестирования помочь дизайнеру, если будет необходимо. Требуются хорошие навыки веб программировании. Все детали выбранному исполнителю.
Разработка сайтов и скриптов повышенной сложности - PHP ( laravel v5 - 8), JS (Vue v2-3, Jquery ), боты для Telegram и Discord.
Опыт в программирование более 15 лет.
На данный момент предпочитаю работать на фреймворке Laravel + Vuejs.
Разрабатываю на основе Laravel: SPA, высоконагруженные REST API, Telegram ботов, Discord ботов и стандартные веб приложения.
Из последнего магазин подарочных кодов (широкое применение онлайн обновлений - Websocket, Telegram бот для уведомлений и общения с клиентами), биржа по торговле онлайн ценностями (очереди, платежи, нестандартная авторизация), создание высоконагруженного REST API (получение и обработка большого объема данных).
Laravel (5-8) - Опыт более 3-х лет.
Vuejs - Опыт более 3-х лет.
Python - Опыт работы более 5 лет.
Pascal - Delphi - с перерывами опыт 15 лет.
Действие аккаунта приостановлено!
- $1000Сайты «под ключ»7 заявокЗакрыт7 лет назад