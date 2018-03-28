Разработка сайтов и скриптов повышенной сложности - PHP ( laravel v5 - 8), JS (Vue v2-3, Jquery ), боты для Telegram и Discord.

Опыт в программирование более 15 лет.

На данный момент предпочитаю работать на фреймворке Laravel + Vuejs.

Разрабатываю на основе Laravel: SPA, высоконагруженные REST API, Telegram ботов, Discord ботов и стандартные веб приложения.

Из последнего магазин подарочных кодов (широкое применение онлайн обновлений - Websocket, Telegram бот для уведомлений и общения с клиентами), биржа по торговле онлайн ценностями (очереди, платежи, нестандартная авторизация), создание высоконагруженного REST API (получение и обработка большого объема данных).

Laravel (5-8) - Опыт более 3-х лет.

Vuejs - Опыт более 3-х лет.

Python - Опыт работы более 5 лет.

Pascal - Delphi - с перерывами опыт 15 лет.