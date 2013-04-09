MakarovIvan

Написать скрипт на PhantomJS с оберткой на Python. Скрипт для локального сохранения отрендеренной страницы со всеми ресурсами. Скрина страницы и ее pdf версии. Подробности в ЛС.
Веб-программирование1 заявка
Закрыт
10 лет назад
Написать скрипт на PhantomJS с оберткой на Python. Скрипт для локального сохранения отрендеренной страницы со всеми ресурсами. Скрина страницы и ее pdf версии. Подробности в ЛС.
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Необходимо написать небольшой скрипт/программу, которая будет заходить через N времени на заданный(один определенный сайт), логинится там, переходить по ссылке, настраивать условия поиска и забирать данные из таблицы и сохранять их в csv файл, данные выводятся ...