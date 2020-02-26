Makeev_007

Денис Makeev_007

 
31 годУкраина/Харьков
8 лет на фриланс-бирже
Был
4 года назад
Разработка сайтов под ключ/дизайн сайтов и приложений

Опыт работы 10 лет

Разрабатываю сайты под ключ любой сложности, есть своя команда с опытными специалистами.

Разрабатываю дизайн сайтов и приложений.

Всегда на связи через telegram, возможна встреча в Харькове.

Дизайн сайта
Портфолио