Разработка сайтов под ключ/дизайн сайтов и приложений
Опыт работы 10 лет
Разрабатываю сайты под ключ любой сложности, есть своя команда с опытными специалистами.
Разрабатываю дизайн сайтов и приложений.
Всегда на связи через telegram, возможна встреча в Харькове.
Портфолио
- AKT Motors Авто из США73 просмотра
- RS BOWLS кальянный бренд69 просмотров
- CLOUD MANIA UKRAINE81 просмотр
- FIRST PLACE CENTER Детейлинг центр68 просмотров
- БАРДЫМ ресторан, кальянная62 просмотра
- Стайлинг центр Perfect54 просмотра
- Юридические услуги46 просмотров
- SITEK абразивные станки50 просмотров