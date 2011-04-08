Копирайт,сайты"под ключ",интернет-магазины,администрирование,тестирование
Работаю в сфере веб-разработок один год. Занимаюсь созданием сайтом на PHP+MySQL, Joomla!, Data Life Engine, uCoz (качественные проекты).
Менеджеров не нанимаю.
Работаю один, без постоянного напарника (привлекаются дизайнеры на единоразовую работу).
Стоимость работы невысокая (не демпинг), качество на уровне.
Ранее работал в составе студии, которую сам основал (Fox Studio Inc.). Сейчас являюсь фрилансером. Веду активную блоггерскую деятельность. В данный момент занимаюсь созданием двух проектов.
Действие аккаунта приостановлено!
Портфолио
- Личный блог. Работа №2.129 просмотров
- Блог Ольги Капля. Работа №1.143 просмотра
Веб-программирование
нет отзывов
от $300
от 12 дней
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Интернет-магазины
нет отзывов
от $370
от 15 дней
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Сайты «под ключ»
нет отзывов
от $300
от 10 дней
нет рейтинга
Тестирование сайтов
нет отзывов
от $50
от 3 дней
нет рейтинга