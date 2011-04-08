Makeller

Ярослав Makeller

 
29 летРоссия/Барабинск
13 лет на фриланс-бирже
Был
13 лет назад
Копирайт,сайты"под ключ",интернет-магазины,администрирование,тестирование

Работаю в сфере веб-разработок один год. Занимаюсь созданием сайтом на PHP+MySQL, Joomla!, Data Life Engine, uCoz (качественные проекты).

Менеджеров не нанимаю.

Работаю один, без постоянного напарника (привлекаются дизайнеры на единоразовую работу).

Стоимость работы невысокая (не демпинг), качество на уровне.

Ранее работал в составе студии, которую сам основал (Fox Studio Inc.). Сейчас являюсь фрилансером. Веду активную блоггерскую деятельность. В данный момент занимаюсь созданием двух проектов.

PHPMySQLJoomlaСайт на PHP
Портфолио
Веб-программирование
нет отзывов
от $300
от 12 дней
нет рейтинга
Интернет-магазины
нет отзывов
от $370
от 15 дней
нет рейтинга
Сайты «под ключ»
нет отзывов
от $300
от 10 дней
нет рейтинга
Тестирование сайтов
нет отзывов
от $50
от 3 дней
нет рейтинга