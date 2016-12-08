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Профессиональное создание сайтов, уникальный дизайн, Landing page, SEO продвижение, контекстная реклама, социальные сети, наполнение сайта текстами

РАЗРАБОТКА И СОЗДАНИЕ ДИЗАЙНА САЙТА

Мы нарисуем дизайн, который понравится Вашим клиентам.

Созданные нами сайты корректно отображаются во всех браузерах и на всех устройствах (Адаптивный дизайн).

При создании дизайна мы изучим Ваших наиболее сильных конкурентов и воплотим в Вашем проекте их наиболее удачные идеи.

Помните, дизайн – это лицо Вашего ресурса и во многом именно от него будет зависеть комфорт пользователей при взаимодействии с сайтом.

АУДИТ САЙТА И ВНУТРЕННЯЯ ОПТИМИЗАЦИЯ

Если у Вас уже есть сайт:

Оптимизация сайта начинается с технического аудита.

Наш комплексный аудит включает в себя такие пункты:

1. Технический аудит

Определение главного зеркала сайта

Файл Robots.txt

Настройка кодов ответа сервера

Карты сайта

Динамические URL и ЧПУ

Скорость загрузки сайта

Сортировки на сайте

Страницы пагинации

Валидность css и html кода

2. Анализ индексации сайта в поисковых

Количество страниц в Google

Количество страниц в Yandex

3. Наполнение проекта

Контентное наполнение проекта

title и description

Заголовки h1 – h6

4. Внешние показатели

Анализ внешней ссылочной массы с помощью ahrefs.com

Количество упоминаний в сети

Показатели авторитетности сайта

5. Разметка страниц

Разметка хлебных крошек

Разметка данных об организации

Разметка товаров

Разметка видео

Разметка отзывов

Кроме того, ошибки во внутренней оптимизации каждого сайта, как правило, индивидуальны. Поэтому в Вашем аудите будут присутствовать дополнительные пункты. Вы получите полный список технических рекомендаций по улучшению Вашего сайта. Результатом полного внедрения аудита будет соответствие сайта требованиям поисковых систем, что обеспечит предпосылки роста позиций сайта в выдаче.

Если Вы только решили создавать сайт

Как правило, сделать сразу правильный сайт выходит дешевле, чем сделать сайт, а затем делать аудит и внедрять его. Мы создадим Ваш сайт сразу с учетом требований по SEO, что обеспечит лучшую динамику роста.

Семантика

Идем дальше. Для полноценной внутренней оптимизации сайта необходимо собрать семантическое ядро. Семантическое ядро представляет собой список запросов, по которым потенциальные покупатели могут искать Ваш сайт. Исходя из семантического ядра, мы напишем метаданные (title и description) и тексты. Это позволит Вашему сайту получать больше целевого трафика.

ПОИСКОВОЕ ПРОДВИЖЕНИЕ САЙТОВ

Контентная составляющая

Тексты на сайте по-прежнему очень важны. Они необходимы для поисковых систем, чтобы те могли понять, соответствует ли страница запросу. Читая тексты, пользователи определяют, какой именно товар им необходим. Мы напишем для Вашего сайта правильные тексты.

Ссылочная масса

Ссылки все еще работают. Без ссылочной массы, особенно в конкурентных тематиках, Ваш сайт маловероятно попадет в топ. Мы построим правильный ссылочный профиль.

Ежемесячная отчетность

Каждый месяц Вы будете получать подробный отчет о проделанной работе. Отчет включает в себя список проделанных работ, план работ на следующий месяц, динамику изменения позиций сайта, количество достигнутых целей. Вы определенно будете в курсе того, что мы делаем и что из этого получается.

КОНТЕКСТНАЯ РЕКЛАМА

Google AdWords

Яндекс Директ

Настройка ретаргетинга/ремаркетинга

Контекстно-медийная реклама

ЦЕНЫ НА НАШИ УСЛУГИ:

РАЗРАБОТКА И СОЗДАНИЕ ДИЗАЙНА САЙТА от 1 500 грн.

СОЗДАНИЕ САЙТА-ВИЗИТКИ от 8 000 грн.

СОЗДАНИЕ САЙТА-КАТАЛОГА от 11 000 грн.

СОЗДАНИЕ ИНТЕРНЕТ-МАГАЗИНА от 12 000 грн.

LANDING PAGE от 10 000 грн.

ИЗМЕНЕНИЕ СУЩЕСТВУЮЩИХ САЙТОВ от 1 000 грн.

НАПОЛНЕНИЕ САЙТА от 50 грн за 1 000 символов

АУДИТ САЙТА И ВНУТРЕННЯЯ ОПТИМИЗАЦИ Я от 4 000 грн.

WEB-АНАЛИТИКА - Бесплатно! При заказе с другой SEO услугой

ПОИСКОВОЕ ПРОДВИЖЕНИЕ САЙТОВ от 3 000 грн.

КОНТЕКСТНАЯ РЕКЛАМА В GOOGLE ADWORDS от 1 000 грн.

КОНТЕКСТНАЯ РЕКЛАМА В ЯНДЕКС ДИРЕКТ от 1 000 грн.

НАСТРОЙКА РЕТАРГЕТИНГА / РЕМАРКЕТИНГА от 500 грн.