Нужно создать подробное ТЗ для программистов В создания сайта.Макет сайта дизайна готов на 90% Программирование будет выполнятся Для Frontend - Vue.js с Nuxt.js Для Backend - Laravel с Rest API ...
Поисковые системы (SEO)4 заявки
Закрыт
4 года назад
Буду рад познакомится с профессионалами своего дела, в поисках специалистов в разных направлениях.
Нужно создать подробное ТЗ для программистов В создания сайта.Макет сайта дизайна готов на 90% Программирование будет выполнятся Для Frontend - Vue.js с Nuxt.js Для Backend - Laravel с Rest API ...
Нужно создать подробное ТЗ для программистов В создания сайта. Макет сайта дизайна готов на 80% Для Frontend - React Для Backend - Laravel с Rest API Сайт ...
Нужно создать подробное ТЗ для программистов В создания сайта. Макет сайта дизайна готов на 80% остался Личный кабинет. Для Frontend два варианта - React или Vue.js Для Backend уверенно нужен Laravel *(ищу ...