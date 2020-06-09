Дизайнер, художник, иллюстратор
Владею программами:
Adobe Photoshop
CorelDRAW
Adobe Illustrator
Пользователь ПК
Adobe Lightroom
MS PowerPoint
ArchiCAD
Procreate
Навыки:
Дизайн, верстка
Графический дизайн
Рисование, иллюстрация
Каллиграфия
Преподаватель рисования и каллиграфии
Высшее образование: Архитектор-дизайнер. Художественное образование.
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Портфолио
- Каллиграфия, леттеринг. Уникальный шрифт. Серия183 просмотра
- Картины акриловые, маслом. Серия работ76 просмотров
- Картины акриловые, маслом. Серия работ84 просмотра
- Картины акварелью на заказ. Серия работ82 просмотра
- Верстка каталога для строительной фирмы66 просмотров
- Портрет по фото. Серия работ86 просмотров
- Детская иллюстрация81 просмотр