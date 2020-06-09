Malooshina

Ксения Malooshina

 
30 лет
5 лет на фриланс-бирже
Была
5 лет назад
Дизайнер, художник, иллюстратор

Владею программами:

Adobe Photoshop

CorelDRAW

Adobe Illustrator

Пользователь ПК

Adobe Lightroom

MS PowerPoint

ArchiCAD

Procreate

Навыки:

Дизайн, верстка

Графический дизайн

Рисование, иллюстрация

Каллиграфия

Преподаватель рисования и каллиграфии

Высшее образование: Архитектор-дизайнер. Художественное образование.