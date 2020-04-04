Дизайн и верстка сайтов, Вы отдыхаете, я работаю.

Доброго времени суток! Меня зовут Алексей.

Имею опыт работы в веб-дизайне, некоторое время работал в веб-студии. Создаю дизайн LP, сайтов, интернет-магазинов и т.д. Делаю верстку сайтов с нуля, адаптивную ко всем современным гаджетам. Хорошие знания HTML, CSS, JS. Постоянно повышаю свои знания и навыки.

А еще я реальный человек, со мной можно поговорить, обсудить проект, посоветоваться. Работаю в данной области с 2015 года. Проекты полностью ручной работы, никаких шаблонов, никаких «стандартных» решений. Всё с нуля. Новый проект – новое видение, новая концепция, новые решения. Хорошо знаю многие популярные CMS (ModX, Wordpress, Joomla. Drupal) не только на уровне администрирования, но и на уровне программирования.

Очень ответственно подхожу к работе. Дотошный до каждой мелочи. Стараюсь делать заказы в срок. Я ценю каждого заказчика и гарантирую индивидуальный подход. Гибкая и удобная система подбора оптимизационных решений, что поможет в случае сильной ограниченности бюджета заказчика. Беру работу только если полностью уверен в ее выполнении.

Мои отзывы на кворке https://kwork.ru/user/glen