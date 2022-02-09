Сделаю уникальный дизайн для Вашего проекта
Здравствуйте, меня зовут Мариам. Я web, ui/ux designer.
Hard skills:
Хорошо владею FIGMA, а так же adobe photoshop, adobe illustrator, adobe after effects, TILDA, Canva.
Я окончила курсы "АДУКАР", а также множество вебинаров и интенсивов.
Soft skills:
Я ответственная и трудолюбивая, способная и коммуникабельная,
всегда стараюсь прибегать к логике и не поддаваться панике,
я пунктуальна и никогда не ищу легких путей.
И, конечно же, очень люблю свою работу.
В дизайне уже пол года.
Работала над:
Интернет -магазином
Лендингами
Баннерами
Логотипами
Креативами
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Портфолио
- Медецинский центр18 просмотров
- Время путешествий21 просмотр
- Приложение22 просмотра
- Детский спортивный центр29 просмотров
- CHORD16 просмотров
- Landing page13 просмотров