Сделаю уникальный дизайн для Вашего проекта

Здравствуйте, меня зовут Мариам. Я web, ui/ux designer.

Hard skills:

Хорошо владею FIGMA, а так же adobe photoshop, adobe illustrator, adobe after effects, TILDA, Canva.

Я окончила курсы "АДУКАР", а также множество вебинаров и интенсивов.

Soft skills:

Я ответственная и трудолюбивая, способная и коммуникабельная,

всегда стараюсь прибегать к логике и не поддаваться панике,

я пунктуальна и никогда не ищу легких путей.

И, конечно же, очень люблю свою работу.

В дизайне уже пол года.

Работала над:

Интернет -магазином

Лендингами

Баннерами

Логотипами

Креативами