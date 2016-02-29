Надо добавить на сайт без движка (только html) форму обратной связи, чтобы отсылала письмо и выводила сообщение, что отправлено. Сейчас форма есть, но по каким-то причинам не работает.
- Веб-программирование15 заявокЗакрыт8 лет назад
Из ТЗ: 1. Надо прикрутить бесплатную консультацию, любую, можно эту - [url=http://www.jivosite.ru/install_application]http://www.jivosite.ru/install_application[/url] 2. Когда сжимаешь окно максимально но ширине - выскакивают атавизмы из оригинала (все ссылки и картинки) - заменить на наши ссылки и картинки, те что появляются ...Веб-программирование3 заявкиЗакрыт8 лет назад
Для нового ресурса. Направление - детективное агентство. Предварительные работы проведены собрано около 400 словосочетаний, включающие в себя виды услуг в различных вариантах, подходящие поисковые запросы и т.д. Требуется довести семантическое ядро.Поисковые системы (SEO)15 заявокЗакрыт8 лет назад
Ре дизайн, практически все элементы дизайна из представленного образца, нужна картинка в шапке с видами города, с возможностью заменить, Логотип - изменить буквы на NK, [b]Элементы [/b][list=1][list=1][*]Специальные предложения. ( изменения при перезагрузке) [*]On-Line консультации. [*]Банер на 1 ...Дизайн сайтов1 исполнительЗавершен8 лет назад
Создать первую страницу сайта по макету, дизайн и элементы дизайна скопировать с существующего сайта ( фактически заменить текст). Сколько будет стоить и как быстро можно сделать?HTML-верстка1 заявкаЗакрыт8 лет назад