Из ТЗ: 1. Надо прикрутить бесплатную консультацию, любую, можно эту - [url=http://www.jivosite.ru/install_application]http://www.jivosite.ru/install_application[/url] 2. Когда сжимаешь окно максимально но ширине - выскакивают атавизмы из оригинала (все ссылки и картинки) - заменить на наши ссылки и картинки, те что появляются ...