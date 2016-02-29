MartaK

Марта Карвец MartaK

 
33 годаКанада/Торонто
8 лет на фриланс-бирже
Была
8 лет назад
Описание профиля отсутствует
недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
$35
выплачено фрилансерам
нет выбранных исполнителей
нет постоянных исполнителей
нет безопасных платежей

  • Доработки на существующем сайте

    Из ТЗ: 1. Надо прикрутить бесплатную консультацию, любую, можно эту - [url=http://www.jivosite.ru/install_application]http://www.jivosite.ru/install_application[/url]  2. Когда сжимаешь окно максимально но ширине - выскакивают атавизмы из оригинала (все ссылки и картинки) - заменить на наши ссылки и картинки, те что появляются ...

    Веб-программирование3 заявки
    Закрыт
    8 лет назад

  • Составление семантического ядра.

    Для нового ресурса. Направление - детективное агентство. Предварительные работы проведены собрано около 400 словосочетаний, включающие в себя виды услуг в различных вариантах, подходящие поисковые запросы и т.д. Требуется довести семантическое ядро.

    Семантическое ядро
    Поисковые системы (SEO)15 заявок
    Закрыт
    8 лет назад

  • Дизайн сайта по образцу.

    Ре дизайн, практически все элементы дизайна из представленного образца, нужна картинка в шапке с видами города, с возможностью заменить, Логотип -  изменить буквы на NK, [b]Элементы   [/b][list=1][list=1][*]Специальные предложения. ( изменения при перезагрузке) [*]On-Line консультации.  [*]Банер на 1 ...

    Дизайн сайта
    Дизайн сайтов1 исполнитель
    Завершен
    8 лет назад

  • Первая страница сайта

    Создать первую страницу сайта по макету, дизайн и элементы дизайна скопировать с существующего сайта ( фактически заменить текст). Сколько будет стоить и как быстро можно сделать?

    HTML-верстка1 заявка
    Закрыт
    8 лет назад
Отзывы фрилансеров
impossibleaz
Антон 
30 летУкраина
13 лет в сервисе
Был
4 года назад
$35
10 баллов
8 лет назад
Дизайн сайта по образцу.
Рекомендую сотрудничать. Оплата своевременная.
Все сделано в срок и в соответствии с Техническим Заданием.
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