Доброго времени суток, уважаемые заказчики!

Просмотрев ниже приведенную информацию, вы сможете немного узнать обо мне как исполнителе, специфике моей работы, а также об условиях сотрудничества со мной.

Работая со мной, Вы гарантированно получаете:

• Качественно выполненный заказ

• Завершенную в срок работу

• Тщательно продуманный и отточенный до совершенства продукт, отвечающий всем Вашим требованиям и пожеланиям

Я с радостью рассмотрю и учту все Ваши запросы относительно того или иного проекта, при необходимости – предоставлю для Вас приятные скидки. А для постоянных заказчиков у меня имеются отдельные, взаимовыгодные предложения сотрудничества.

С уважением, Александр.