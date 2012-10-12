Александр MasterpieceMakerMasterpieceMaker
37 летУкраина/Сумы
13 лет на фриланс-бирже
Был
11 лет назад
Доброго времени суток, уважаемые заказчики!
Просмотрев ниже приведенную информацию, вы сможете немного узнать обо мне как исполнителе, специфике моей работы, а также об условиях сотрудничества со мной.
Работая со мной, Вы гарантированно получаете:
• Качественно выполненный заказ
• Завершенную в срок работу
• Тщательно продуманный и отточенный до совершенства продукт, отвечающий всем Вашим требованиям и пожеланиям
Я с радостью рассмотрю и учту все Ваши запросы относительно того или иного проекта, при необходимости – предоставлю для Вас приятные скидки. А для постоянных заказчиков у меня имеются отдельные, взаимовыгодные предложения сотрудничества.
С уважением, Александр.
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