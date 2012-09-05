Me_Lady

Екатерина Me_Lady

 
36 летУкраина/Запорожье
13 лет на фриланс-бирже
Была
11 лет назад
Дизайн сайтов, тизеры, баннеры

Контакты

e-mail: [email protected]

icq : 9151151

skype: katty_job

тел. +38 091 315 97 15

Дизайн сайта
Портфолио
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Дизайн интерфейсов и игр
нет отзывов
от $150
от 5 дней
#615
Анимация
нет отзывов
от $15
от 1 дня
#828
Видеомонтаж
нет отзывов
от $250
от 3 дней
#1907
Баннеры
нет отзывов
от $10
от 1 дня
#2460
Сайты «под ключ»
нет отзывов
от $350
от 10 дней
#4971
Дизайн сайтов
нет отзывов
от $100
от 2 дней
#5391
Веб-программирование
нет отзывов
от $500
от 7 дней
#5917
HTML-верстка
нет отзывов
от $60
от 1 дня
#7125
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