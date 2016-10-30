Дизайнер, студент и просто отличный человек

Что я рисую?

Рисую дизайны сайтов, логотипы, баннеры, полиграфический дизайн и прочую веб-графику. Предоплата 50% от суммы заказа .Заказы макетов дизайнов сайтов принимаю только с подготовленным техническим заданием.

За брифом технического задания обращаться по контактам внизу.

Сколько стоит?

Дизайн сайтов:

Сайт-визитка: 100$ (1 страница)

Порталы: начиная от 150$ (2 главные страницы), каждая дополнительная страница стоит 10$ (Профиль, Страницы модулей, и т.д.) заканчивая 200$ и 15-20$ за доп. страницы в зависимости от сложности страницы.

Лендинг: от 150$

Дизайн интернет магазина: от 400$ + на доп. страницы по 15$

Логотипы:

Разработка растрового логотипа: 20$ (простенький логотип на сайт)

Полноценный векторный логотип: 100$

Баннеры:

Баннер 468х60 (не анимированный) - 15$

Баннер 468х60 (анимированный) - 25$

Баннер 88x31 (не анимированный) - 10$

Баннер 88x31 (анимированный) - 20$

Остальные виды баннеров: по договоренности

Веб-графика:

По договоренности

Сокращенные сроки:

Цены увеличиватся на 50% от общей стоимости заказа

Писать на:

ICQ: 565027139

Почта/Email: [email protected]

VK: http://vk.com/unique_mel

Skype: milovanov333

Чаще всего бываю в скайпе и в вк, почта проверяется каждый день. В асе бываю редко(почти никогда.)

Вебмани/WebMoney:

http://passport.webmoney.ru/asp/CertView.asp?wmid=223228189430