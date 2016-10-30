Что я рисую?
Рисую дизайны сайтов, логотипы, баннеры, полиграфический дизайн и прочую веб-графику. Предоплата 50% от суммы заказа .Заказы макетов дизайнов сайтов принимаю только с подготовленным техническим заданием.
За брифом технического задания обращаться по контактам внизу.
Сколько стоит?
Дизайн сайтов:
Сайт-визитка: 100$ (1 страница)
Порталы: начиная от 150$ (2 главные страницы), каждая дополнительная страница стоит 10$ (Профиль, Страницы модулей, и т.д.) заканчивая 200$ и 15-20$ за доп. страницы в зависимости от сложности страницы.
Лендинг: от 150$
Дизайн интернет магазина: от 400$ + на доп. страницы по 15$
Логотипы:
Разработка растрового логотипа: 20$ (простенький логотип на сайт)
Полноценный векторный логотип: 100$
Баннеры:
Баннер 468х60 (не анимированный) - 15$
Баннер 468х60 (анимированный) - 25$
Баннер 88x31 (не анимированный) - 10$
Баннер 88x31 (анимированный) - 20$
Остальные виды баннеров: по договоренности
Веб-графика:
По договоренности
Сокращенные сроки:
Цены увеличиватся на 50% от общей стоимости заказа
Писать на:
ICQ: 565027139
Почта/Email: [email protected]
Skype: milovanov333
Чаще всего бываю в скайпе и в вк, почта проверяется каждый день. В асе бываю редко(почти никогда.)
Вебмани/WebMoney:
http://passport.webmoney.ru/asp/CertView.asp?wmid=223228189430
Портфолио
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