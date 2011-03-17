Требуется разработчик мобильного приложения на базе HTML5. Первичная цель – Android. Но общая цель – кроссплатформенное приложение. Работа постоянная удалённая с фиксированной оплатой, ~40 часов в неделю. Короткие спринты, коммуникация с ...
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- Мобильные приложения3 заявкиЗакрыт12 лет назад
Мы хотим найти и установить долгие взаимовыгодные отношения с профессиональными командами разработчиков, которые специализируются на Drupal и могут создавать уникальные кастом-решения. C чем мы обычно имеем дело: корпоративные сайты, B2C, B2B, e-commerce, написание уникальных модулей, ...Веб-программирование1 заявкаЗакрыт13 лет назад
- $1000
Требуется человек с опытом работы на PHP5, знаниями Zend Framework, jQuery и SVN. Полный рабочий день (из расчёта 40 часов в неделю), удалённо. Проект находится в стадии активной разработки, базируется ...Веб-программирование4 заявкиЗакрыт14 лет назад
Только Drupal! Пожалуйста, не предлагайте другие варианты. И только если у Вас есть неплохой опыт работы/разработки с/под Drupal. ОБЯЗАТЕЛЬНО НАЛИЧИЕ ПРОЕКТОВ НА DRUPAL В ВАШЕМ ПОРТФОЛИО! (по-возможности оставляйте ...Сайты «под ключ»7 заявокЗакрыт14 лет назад