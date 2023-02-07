MettSmith

Солтан MettSmith

 
45 летКанада/Торонто
год на фриланс-бирже
Был
5 дней назад
Описание профиля отсутствует
недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
$2000
выплачено фрилансерам
20%
заказов с исполнителем
нет постоянных исполнителей
нет безопасных платежей

  • Требуется DevOps

    Требуется senior DevOps для выполнения ряда задач указанных в техническом задании. Просим притендентов на выполнение задания хорошо ознакомится с техническим документом и указать цену и время требующиеся для его выполнения.

    Системное администрирование4 заявки
    Закрыт
    7 месяцев назад

  • Ищем опытного менеджера проектов.

    $500

    Ищем менеджера проектов с опытом работы в крупных проектах электронной коммерции. Важно, чтобы претиндент на вакансию имел опыт проектирования REST API, Frontend и Backend. Задачи: Составление продуманных до мельчайших деталей проектов. Написание технических заданий для дизайнера, фронтенд и бэкенд ...

    REST
    Управление проектами2 заявки
    Закрыт
    7 месяцев назад

  • Ищем опытного react.js разработчика.

    $1000

    Здравствуйте! Мы ищем опытного react.js разработчика, который работал над проектами по электронной комерции с большим объемом трафика и уделял большое внимание безопасности. У нас есть проект react.js, для которого требуются следующие задачи: Аудит кода на предмет рефакторинга и ...

    React
    Веб-программирование13 заявок
    Закрыт
    7 месяцев назад

  • Ищем опытного node.js разработчика

    $1000

    Здравствуйте! Мы ищем опытного node.js разработчика, который работал над проектами с большим объемом трафика и уделял большое внимание безопасности. У нас есть проект node.js, для которого требуются следующие задачи: Аудит кода на предмет рефакторинга и безопасности. Рефакторинг кодовой базы. Создание ...

    Node.js
    Веб-программирование5 заявок
    Закрыт
    7 месяцев назад

  • Рефакторинг и добавление функционала в проект на node.js

    Здравствуйте!Мы ищем опытного разработчика node.js, который работал над проектами с большим объемом трафика и уделял большое внимание безопасности.У нас есть проект node.js, для которого требуются следующие задачи:[list][*]Аудит кода на предмет рефакторинга и безопасности.[*]Рефакторинг кодовой базы.[*]Создайте ...

    Node.js
    Прикладное ПО2 заявки
    Закрыт
    7 месяцев назад

  • Интеграция React Native приложения с POS-терминалом Sunmi P2

    $2000

    Есть приложение на React Native CLI. Запускаем данное приложение на POS-терминале Sunmi P2 (os android). Этап 1: В приложении, при переходе на «Экран оплаты», ожидается получение номера, срока действия и имени кредитной карты в открытом виде ...

    AndroidReactReact Native
    Мобильные приложения4 заявки
    Закрыт
    9 месяцев назад

  • Интеграция React Native приложения с SDK POS терминала.

    $2000

    Здравствуйте! Есть приложение на React Native. Запускаем данное приложение на POS-терминале Sunmi P2 (os android). Этап 1: В приложении, при переходе на «Экран оплаты», ожидается получение номера, срока действия и имени кредитной карты в открытом виде от ...

    AndroidReactReact Native
    Мобильные приложения1 исполнитель
    Завершен
    9 месяцев назад
Отзывы фрилансеров
maxbsoft
40 летУкраина
16 лет в сервисе
Был
20 дней назад
$2000
10 баллов
9 месяцев назад
Интеграция React Native приложения с SDK POS терминала.
Очень приятно было поработать с Иваном, интересный проект, четкое постановка задачи, моментальная оплата. Рекомендую!
Максим прекрасно справился с заданием. Все задачи выполнены быстро и профессионально. Обязательно будем ещё обращаться.
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