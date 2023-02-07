Здравствуйте! Мы ищем опытного react.js разработчика, который работал над проектами по электронной комерции с большим объемом трафика и уделял большое внимание безопасности. У нас есть проект react.js, для которого требуются следующие задачи: Аудит кода на предмет рефакторинга и ...