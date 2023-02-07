Требуется senior DevOps для выполнения ряда задач указанных в техническом задании. Просим притендентов на выполнение задания хорошо ознакомится с техническим документом и указать цену и время требующиеся для его выполнения.
- Системное администрирование4 заявкиЗакрыт7 месяцев назад
- $500
Ищем менеджера проектов с опытом работы в крупных проектах электронной коммерции. Важно, чтобы претиндент на вакансию имел опыт проектирования REST API, Frontend и Backend. Задачи: Составление продуманных до мельчайших деталей проектов. Написание технических заданий для дизайнера, фронтенд и бэкенд ...Управление проектами2 заявкиЗакрыт7 месяцев назад
- $1000
Здравствуйте! Мы ищем опытного react.js разработчика, который работал над проектами по электронной комерции с большим объемом трафика и уделял большое внимание безопасности. У нас есть проект react.js, для которого требуются следующие задачи: Аудит кода на предмет рефакторинга и ...Веб-программирование13 заявокЗакрыт7 месяцев назад
- $1000
Здравствуйте! Мы ищем опытного node.js разработчика, который работал над проектами с большим объемом трафика и уделял большое внимание безопасности. У нас есть проект node.js, для которого требуются следующие задачи: Аудит кода на предмет рефакторинга и безопасности. Рефакторинг кодовой базы. Создание ...Веб-программирование5 заявокЗакрыт7 месяцев назад
Здравствуйте!Мы ищем опытного разработчика node.js, который работал над проектами с большим объемом трафика и уделял большое внимание безопасности.У нас есть проект node.js, для которого требуются следующие задачи:[list][*]Аудит кода на предмет рефакторинга и безопасности.[*]Рефакторинг кодовой базы.[*]Создайте ...Прикладное ПО2 заявкиЗакрыт7 месяцев назад
- $2000
Есть приложение на React Native CLI. Запускаем данное приложение на POS-терминале Sunmi P2 (os android). Этап 1: В приложении, при переходе на «Экран оплаты», ожидается получение номера, срока действия и имени кредитной карты в открытом виде ...Мобильные приложения4 заявкиЗакрыт9 месяцев назад
- $2000
Здравствуйте! Есть приложение на React Native. Запускаем данное приложение на POS-терминале Sunmi P2 (os android). Этап 1: В приложении, при переходе на «Экран оплаты», ожидается получение номера, срока действия и имени кредитной карты в открытом виде от ...Мобильные приложения1 исполнительЗавершен9 месяцев назад
Есть React Native проект с готовым юзер интерфейсом и настроенным Redux. Задачи: Настроить и использовать модуль crypto Использование нативного NFC для считывания данных с чипа кредитных картМобильные приложения4 заявкиЗакрытгод назад