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- $110
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Требуется написать отчет по дипломной работе в соответствии с предоставляемыми методическими требованиями. Программная часть уже написана (сайт). Методические требования находятся в прилагаемом файле. Так же нужен доклад на защиту листа 3 – 4 и презентация ...Рефераты, Курсовые и Дипломы1 заявкаЗакрыт12 лет назад