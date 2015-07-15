Настройка и кодинг Prestashop, MODX, Wordpress. Контекстная реклама и CPA

Prestashop:

1. Интернет-магазины на Prestashop под ключ.

2. Настройка и подключение любых модулей и тем на Prestashop

3. Оптимизация и доработки интернет-магазинов на Prestashop

MODX:

1. Сайты на MODX под ключ

2. Настройка и подключение любых модулей на MODX

3. Оптимизация и доработки MODX

Wordpress:

1. Сайты на Wordpress под ключ

2. Настройка и подключение любых модулей и тем на Wordpress

3. Оптимизация и доработки Wordpress

Контекстная реклама:

1. Рекламные кампании в Adwords и Яндекс. Директе под ключ

2. Разработка стратегии рекламных кампаний в Adwords и Яндекс. Директ

3. Оптимизация текущих рекламных кампаний в Adwords и Яндекс. Директ

4. Ведение рекламных кампаний в Adwords и Яндекс. Директ

4. Рекламные кампании под ключ в КМС и РСЯ

CPA:

1. Рекламные кампании с оплатой за действие под ключ (в т. ч. с договором для юр. лиц)

2. Планирование, оценка, подготовка к запуску

3. Ведение рекламных кампаний с оплатой за действие.

4. Консультации по любым вопросам, связанным с рекламными кампаниями с оплатой за результат