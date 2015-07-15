Требуется разработка сервиса мобильных закладок, как например: metarocket ru Условия: 1. Поиск на технологии Яндекс.XML 2. Возможность менять обои 2. Возможность привязки сохраненных вкладок к учетной записи 3. Возможность создания учетной записи через мыло и соцсети 4. Возможность администратору редактировать ...
Prestashop:
1. Интернет-магазины на Prestashop под ключ.
2. Настройка и подключение любых модулей и тем на Prestashop
3. Оптимизация и доработки интернет-магазинов на Prestashop
MODX:
1. Сайты на MODX под ключ
2. Настройка и подключение любых модулей на MODX
3. Оптимизация и доработки MODX
Wordpress:
1. Сайты на Wordpress под ключ
2. Настройка и подключение любых модулей и тем на Wordpress
3. Оптимизация и доработки Wordpress
Контекстная реклама:
1. Рекламные кампании в Adwords и Яндекс. Директе под ключ
2. Разработка стратегии рекламных кампаний в Adwords и Яндекс. Директ
3. Оптимизация текущих рекламных кампаний в Adwords и Яндекс. Директ
4. Ведение рекламных кампаний в Adwords и Яндекс. Директ
4. Рекламные кампании под ключ в КМС и РСЯ
CPA:
1. Рекламные кампании с оплатой за действие под ключ (в т. ч. с договором для юр. лиц)
2. Планирование, оценка, подготовка к запуску
3. Ведение рекламных кампаний с оплатой за действие.
4. Консультации по любым вопросам, связанным с рекламными кампаниями с оплатой за результат
- Сайты «под ключ»2 заявкиЗакрыт8 лет назад