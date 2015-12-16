MrRastaMan

Эдуард Некрасов MrRastaMan

 
35 летРоссия/Рязань
8 лет на фриланс-бирже
Был
7 лет назад
Описание профиля отсутствует
недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
$10
выплачено фрилансерам
нет выбранных исполнителей
нет постоянных исполнителей
нет безопасных платежей

  • Фиксируемое меню

    Здравствуйте! В общем вот такая проблемка. На сайте используются якорные ссылки, при переходе на которые фиксированое меню (сверху) перекрывает часть текста. Хотелось бы реализовать один из двух вариантов: 1. Сделать отступ на все якоря, что бы текст не скрывался ...

    DLE
    Веб-программирование4 заявки
    Закрыт
    7 лет назад

  • Комментарии на CMS DLE

    Нужно реализовать комментарии как на сайте hdrezka.me. Доступ к своему сайту не дам, ваша задача сделать на локалке и передать мне код, а именно: addcomments.tpl comments.tpl CSS И если потребуются ещё какие нибудь!

    CSSDLE
    Системы управления (CMS)нет заявок
    Закрыт
    8 лет назад

  • Плавающий блок при прокрутке

    На сайте http://babosik.ru/ слева есть блок "Реклама", его нужно сделать плавающим (фиксируемым) при прокрутке чтоб оставался на месте.  Еще одна проблема, если блок будет фиксированым, то кнопка "наверх" будет мешаться. Я думаю кнопку нужно опустить вниз на ...

    Баннеры7 заявок
    Закрыт
    8 лет назад

  • Твитт части текста на DLE

    Не знаю как, но нужно сделать подобие цитатыты как на [url=http://coschedule.com/blog/marketing-career/?utm_medium=email&amp;utm_campaign=CMU%20DECEMBER%2015&amp;utm_content=CMU%20DECEMBER%2015+Version+B+CID_fcf5b01bc323a33033c5f34e45c00a0e&amp;utm_source=todaymail&amp;utm_term=1%20Skills%20That%20Will%20Make%20You%20Successful%20In%20A%20Content%20Marketing%20Career]этом сайте[/url] в статье есть некое подобие цитаты, текст в которой можно твиттнуть! Задача в осуществлении этого на движке dle.  Адекватные цены и предложения жду!

    DLE
    Системы управления (CMS)1 заявка
    Закрыт
    8 лет назад

  • Адаптация блога

    Нужно адоптировать блог [url=http://babosik.ru/]http://babosik.ru/[/url] ничего сложного, я бы и сам сделал но для меня это долго так как не очень разбираюсь и нужно сидеть целый день, а для Вас это просто, поэтому и обращаюсь. Жду адекватную цену за простую работу.

    HTML-верстка1 исполнитель
    Завершен
    8 лет назад
Отзывы фрилансеров
vrum123
29 летУкраина
9 лет в сервисе
Был
2 года назад
$10
10 баллов
8 лет назад
Адаптация блога
Отличный заказчик, рекомендую.
Хороший, ответственный и отзывчивый исполнитель! Рекомендую!
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