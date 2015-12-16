MrRastaMan

Здравствуйте! В общем вот такая проблемка. На сайте используются якорные ссылки, при переходе на которые фиксированое меню (сверху) перекрывает часть текста. Хотелось бы реализовать один из двух вариантов: 1. Сделать отступ на все якоря, что бы текст не скрывался ...
- Веб-программирование4 заявкиЗакрыт7 лет назад
Нужно реализовать комментарии как на сайте hdrezka.me. Доступ к своему сайту не дам, ваша задача сделать на локалке и передать мне код, а именно: addcomments.tpl comments.tpl CSS И если потребуются ещё какие нибудь!Системы управления (CMS)нет заявокЗакрыт8 лет назад
Быстро, кроссбраузерность! Пожалуйста! В браузере [b]Firefox главный блок узко выводится! Сделайте хорошо![/b]Системное администрированиенет заявокЗакрыт8 лет назад
На сайте http://babosik.ru/ слева есть блок "Реклама", его нужно сделать плавающим (фиксируемым) при прокрутке чтоб оставался на месте. Еще одна проблема, если блок будет фиксированым, то кнопка "наверх" будет мешаться. Я думаю кнопку нужно опустить вниз на ...Баннеры7 заявокЗакрыт8 лет назад
Не знаю как, но нужно сделать подобие цитатыты как на [url=http://coschedule.com/blog/marketing-career/?utm_medium=email&utm_campaign=CMU%20DECEMBER%2015&utm_content=CMU%20DECEMBER%2015+Version+B+CID_fcf5b01bc323a33033c5f34e45c00a0e&utm_source=todaymail&utm_term=1%20Skills%20That%20Will%20Make%20You%20Successful%20In%20A%20Content%20Marketing%20Career]этом сайте[/url] в статье есть некое подобие цитаты, текст в которой можно твиттнуть! Задача в осуществлении этого на движке dle. Адекватные цены и предложения жду!Системы управления (CMS)1 заявкаЗакрыт8 лет назад
Нужно адоптировать блог [url=http://babosik.ru/]http://babosik.ru/[/url] ничего сложного, я бы и сам сделал но для меня это долго так как не очень разбираюсь и нужно сидеть целый день, а для Вас это просто, поэтому и обращаюсь. Жду адекватную цену за простую работу.HTML-верстка1 исполнительЗавершен8 лет назад