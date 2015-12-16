MrRastaMan

Нужно адоптировать блог [url=http://babosik.ru/]http://babosik.ru/[/url] ничего сложного, я бы и сам сделал но для меня это долго так как не очень разбираюсь и нужно сидеть целый день, а для Вас это просто, поэтому и обращаюсь. Жду адекватную цену за простую работу.