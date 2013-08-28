http://netsodis.webproduction.ua/ для этого будущего сайта
- Иллюстрации и Рисунки21 заявкаЗакрыт10 лет назад
Идет процесс наполнения нужна помощь в наполнении сайта информацией, картинками, текстами (англ). Также понадобится нарисовать слайдеры ( карандаш ) http://netsodis.webproduction.ua/Наполнение сайтов6 заявокЗакрыт10 лет назад
Нужно довести сайт до ума.. www.netsodis.com что нужно сделать: 1. Исправить ошибки в коде для быстрой и корректной работы сайта 2. Миграция на новую версию – Magento 1.9. + адаптивный дизайн и ...Интернет-магазины3 заявкиЗакрыт10 лет назад
Сайт в котором реализовано интуитивное понимание как с ним работать. Не напрягающая но простая и удобная подборка и соединение разных товаров. Гибкая выборка продуктов и быстрый заказ с всевозможными видами уведомлений. Работа с уровнями цен ...Интернет-магазины19 заявокЗакрыт10 лет назад
- $5000
Один централизованный магазин с разными продуктами и услугами * общее управление и финансовая статистика по всем странам и менеджерам ** возможность прикрепления к центральной системе других магазинов и управление с центрального (ERP). Каждая страна имеет ...Сайты «под ключ»18 заявокЗакрыт12 лет назад