Написание текстов, редактирование, набор текста.
Есть навыки в написании текстов, рерайтинге и копирайтинге.
Отлично владею Word.
Имею глубокие знания в биологии, химии, психологии.
Умение обрабатывать тексты в очень короткие сроки.
Написание дипломных, курсовых работ.
Портфолио
- Как выбрать вечернее платье132 просмотра
Нейминг и Слоганы
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Рефераты, Курсовые и Дипломы
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Редактирование и Корректура
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Переводы
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Копирайтинг
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