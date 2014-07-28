Nataly_Saleeva

Наталия Nataly_Saleeva

 
27 летУкраина/Орехов
10 лет на фриланс-бирже
Был
9 лет назад
Написание текстов, редактирование, набор текста.

Есть навыки в написании текстов, рерайтинге и копирайтинге.

Отлично владею Word.

Имею глубокие знания в биологии, химии, психологии.

Умение обрабатывать тексты в очень короткие сроки.

Написание дипломных, курсовых работ.

Портфолио
Нейминг и Слоганы
нет отзывов
от $1
от 1 дня
#534
Рефераты, Курсовые и Дипломы
нет отзывов
от $5
от 1 дня
#1624
Редактирование и Корректура
нет отзывов
от $5
от 1 дня
#4346
Переводы
нет отзывов
от $10
от 1 дня
#5920
Копирайтинг
нет отзывов
от $8
от 1 дня
#9320