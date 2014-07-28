Написание текстов, редактирование, набор текста.

Есть навыки в написании текстов, рерайтинге и копирайтинге.

Отлично владею Word.

Имею глубокие знания в биологии, химии, психологии.

Умение обрабатывать тексты в очень короткие сроки.

Написание дипломных, курсовых работ.