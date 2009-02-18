Navi51

Valery Navi51

 
56 лет
16 лет на фриланс-бирже
Был
14 лет назад
Описание профиля отсутствует

  • Создание тем на форумах

    Что делать. 1. Создание тем на форумах на основе опросов с сайта www.xpolls.ru 2. Создание постов в существующих темах форумов, на основе результатов опросов опровергающих или подтверждающих мнения форумчан. ...

    Наполнение сайтов4 заявки
    Закрыт
    14 лет назад

  • Flash баннер

    $50

    193 ширина 150 высота. Задача привлечение посетителей не сайт www.xpolls.ru Все остальное по почте

    Баннеры1 исполнитель
    Закрыт
    14 лет назад

  • Joomla 1.5 написание специализированного модуля

    $250

    Под Joomla 1.5. написать модуль (компонент, плагин) специализрованного опроса. Требования Гибкая настройка. Сбор статистике о голосующем. Вывод результатов в виде диаграм, графиков с учетом стат данных о голосующих. Тех. задание при личном общении.

    Joomla
    Системы управления (CMS)1 заявка
    Закрыт
    14 лет назад

  • Flash Мультипликация.

    $1000

    Сделать клипы во флеш по конкретному заданию. Четыре персонажа. Требования: знание флэш, знание анимации человекоподобных, анимация лиц. Подробности письмом или в icq. Претенденты обязательно пришлите ваши работы. Оплата за персонаж.

    Анимация5 заявок
    Закрыт
    16 лет назад