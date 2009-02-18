Что делать. 1. Создание тем на форумах на основе опросов с сайта www.xpolls.ru 2. Создание постов в существующих темах форумов, на основе результатов опросов опровергающих или подтверждающих мнения форумчан. ...
Действие аккаунта приостановлено!
- Наполнение сайтов4 заявкиЗакрыт14 лет назад
- $50
193 ширина 150 высота. Задача привлечение посетителей не сайт www.xpolls.ru Все остальное по почтеБаннеры1 исполнительЗакрыт14 лет назад
- $250
Под Joomla 1.5. написать модуль (компонент, плагин) специализрованного опроса. Требования Гибкая настройка. Сбор статистике о голосующем. Вывод результатов в виде диаграм, графиков с учетом стат данных о голосующих. Тех. задание при личном общении.Системы управления (CMS)1 заявкаЗакрыт14 лет назад
- $1000
Сделать клипы во флеш по конкретному заданию. Четыре персонажа. Требования: знание флэш, знание анимации человекоподобных, анимация лиц. Подробности письмом или в icq. Претенденты обязательно пришлите ваши работы. Оплата за персонаж.Анимация5 заявокЗакрыт16 лет назад